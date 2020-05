'Federación no pide dinero para activar programas', aclara Flores Hurtado ante estafas

Ante las estafas que se han registrado a ciudadanos a quien piden dinero para activar programas sociales, el representante del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, alertó a la población y aclaró que los trabajadores de la Secretaría de Bienestar no piden dinero y el acceso a cualquier programa se comprueba directo en las oficinas o números telefónicos de la institución.

Reyes Flores Hurtado lamentó que en plena contingencia sanitaria existan personas que se aprovechen de la necesidad de las personas y realicen estafas.

Asimismo instó a la población en no caer en estas mentiras. Comentó que los trabajadores de la nación no piden dinero para activar programas y cualquier duda o trámite se puede consultar de manera directa en los teléfonos de las oficinas en donde pueden verificar que no sea una estafa.

Reyes Flores comentó que el gobierno federal continua con el trabajo para beneficiar a la población más vulnerable durante esta contingencia, e invito a mantenerse informados a través de las vías oficiales como las páginas web o las redes sociales.

El delegado federal no especificó sobre el número de estafas registradas en la entidad.