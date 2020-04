Asociación de MVZ Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera A. C.

AMVEB Laguna felicita y ofrece por este conducto un merecido reconocimiento a todos los MVZ Especialistas en bovinos asociados y no asociados cuya actividad está enfocada en la producción de alimentos de origen animal, particularmente leche y carne de bovino. De igual manera a todos los trabajadores de los establos, que día a día colaboran y fortalecen con su esfuerzo, dedicación y entusiasmo la labor de los MVZ estableciendo ejemplarmente la sociedad denominada trabajo en equipo.

Mención obligada y meritoriamente reconocida a nuestros generosos empleadores; al sector ganadero que hace posible esta apasionante actividad que concreta la bendición y fortuna de tener trabajo. Ganaderos emprendedores, apasionados que han apostado a estos negocios y que han demostrado eficiencia y gran liderazgo a tal grado que han posesionado a nuestra querida Comarca Lagunera como la principal cuenca lechera no solo del país, sino de Latinoamérica, y la producción de carne en similar nivel.

Es justo y necesario rendir tributo a los MVZ que se dedican a los bovinos, que la sociedad civil conozca y comprenda la labor encomiable, humana y sensible que involucra todo un despliegue habilidad no solo en lo técnico y profesional, sino en lo que respecta a las relaciones humanas, lo más fascinante y a la vez complejo al tratar con los trabajadores dada la idiosincrasia tan particular; son seres humanos y representa el principal activo de las empresas.

Los MVZ Especialistas en bovinos no podemos darnos el lujo de suspender nuestras labores. Nuestra actividad es prioritaria por relacionarse con la producción de alimentos de origen animal, (leche carne) y que estos, no falten en su mesa. Productos básicos de gran calidad nutricional. En esta crisis de salud pública en la que debemos ser responsables y acatar las medidas recomendadas por las instituciones gubernamentales, que ha decir verdad ha creado una psicosis colectiva que tiende a ser patológica en algunos. "Guardarse en casa es la tan repetida y trillada recomendación". No se preocupen familias y hogares, nosotros seguimos trabajando. Los especialistas en bovinos nos responsabilizamos de que no falten estos alimentos maravillosos en sus mesas, es más, los expertos en la salud humana concretamente de esta enfermedad viral COVID - 19 han recomendado el consumo de leche.

Reconocemos a los MVZ especialistas en bovinos su profesionalismo y responsabilidad. Es menester mencionar como es el día a día de estos espléndidos y admirados seres humanos protagonistas de la más alta responsabilidad, alimentar y nutrir, la más básica de las necesidades de la humanidad.

Madrugadores por excelencia una de las principales características. Llueva, truene o relampaguee y agregaría; haga viento, tierra (algo común), "ahí tamos". Todo un ritual especial representa cada día de manera individual el privilegio del despertar de manera natural, espontánea y programada sin necesidad de alarmas (despertador). La dicha, el gozo de amanecer, bendición pura que obliga a dar gracias al eterno por su bondad amorosa. Vestimenta apropiada de trabajo, café en mano disfrutando el aroma y sabor, elixir que alegra y acompaña en el trayecto, a bordo de su vehículo que lo transportara a las unidades de trabajo que llamamos establos o lecherías. Afortunados de disfrutar y ser testigos de la transformación de la oscuridad iluminada por la luna y las estrellas y salida del sol, todo un espectáculo que disfrutamos y valoramos diariamente. Sentir la frescura de la mañana como una sutil caricia en la piel, los cambios paulatinos y en ocasiones drásticos de la temperatura, disfrutar del ya agradable aroma para nosotros del estiércol que nos indica la proximidad al mismo. Lugar querido, casa hogar temporal del diario, en el que con entusiasmo y gran animo es recibido por los trabajadores siempre dispuestos para el inicio de su loable trabajo. Personaje admirado y querido por sus colaboradores, y que juntos constituimos una importante relación de armonía y respeto. ¡Una gran familia de trabajo!

Nunca de los nuncas esta industria de la que los especialistas en bovinos somos protagonistas dejamos de trabajar. ¡Jamás nos "rajamos"! Ejemplos genuinos de colegas que han enseñado el camino generación tras generación. Herencia maravillosa de veterinarios que continúan en la brecha pese a los años, haciendo valer su basta experiencia. Ejemplo que se patentiza hoy día en esta mediática circunstancia de la contingencia sanitaria, con una encomiable actitud de seguir trabajando pese a su condición de mayores. Ejemplo valeroso de responsabilidad y valentía. Admirable vocación. Bautizados por algunos como las vacas sagradas, yo diría que sus actos podrían considerarse como tales, guardadas las proporciones disculpe la comparación, la justifico por la emoción que genera la pasión de ser Veterinario Esp. En bovinos. Ellos han entregado su vida su cuerpo y alma, a esta actividad, en esta bendita tierra. Orgullosamente laguneros, orgullosamente veterinarios, orgullosamente especialista en bovinos.

No teman sociedad en general, por obra y gracia de Dios estamos para servirles a todos ustedes. ¡Estamos al pie del cañón!