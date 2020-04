Reconoce Zoé Robledo omisiones y fallas del IMSS contra el COVID-19

Confirmó el proceso de reconversión del HGZ no. 7 y en 15 días podrás estar integrada toda una integración con los servicios de Salud

El Director General del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, en su visita a Monclova reconoció que el Instituto que encabeza cometió fallas y omisiones al inicio de la pandemia.

Externó su solidaridad y condolencia a familiares trabajadores del IMSS y amigos por el personal del Seguro Social que han perdido la vida, no solo en Monclova sino de todo el país.

“Esto nunca debió haber pasado, ni en Monclova ni en ningún otro lugar. Hay que empezar diciendo que había insuficiencias antes del COVID-19, pero que también hubo dilaciones, hubo errores, hubo descuidos que se tenían que corregir; y en ese sentido decir que también hubo acciones, que hubo decisiones, también hubo buena coordinación con las autoridades locales en particular con el gobernador y con el alcalde de Monclova” sostuvo Robledo Aburto.

Confirmó el proceso de reconversión del Hospial General de Zona número 7 (HGZ No. 7) y en 15 días podrás estar integrada toda una integración de los servicios de salud, hecho que nunca se ha realizado en ninguna parte del país.

El proceso de reconversión, dijo es la separación e incomunicación total de las torres A de la B; ambos edificios que conforman el HGZ No. 7 están divididos por el bulevar Pape, pero unidos físicamente por un túnel subterráneo que cruza por abajo de la importante avenida local.

La Torre B quedará como uso exclusivo para pacientes COVID y la Torre A atenderá otros casos no relacionados con el virus SARS-coV-2 por procesos que ahí se llevan y no se pueden detener, como 150 pacientes con quimioterapia, 100 con hemodiálisis y pacientes hospitalizados a los que no se les puede discontinuar su tratamiento.

Se trabajara para seguir creciendo la capacidad de la Torre B; al tercer piso se le incorporarán 30 camas más,c on ventilador y el personal suficiente, y el acuerdo establece que la Secretaría de Salud atendería en el primer piso, con su propio equipo personal a pacientes, incrementando hasta 78 camas con ventilados, además de las camas de hospitalización que debe tener el IMSS.

Los partos y las cesáreas programados en el IMSS, que se realizan en la Torre A se derivarían al Hospital Amparo Pape, expuso el funcionario federal.

Agregó que otras urgencias quirúrgicas serían derivadas al Hospital Móvil frente al Amparo Pape. Sobre los resultados de las muestras y pruebas de laboratorio tengan mayor rapidez de los informes en la comunicación con las dependencias locales para que tengan un más ágil control de sus cercos sanitarios.

Reconoció las acertadas acciones de los gobiernos estatal y municipal y dijo que los paquetes o kits de seguridad personales que el gobierno está comprando llegarían entre sábado y domingo para el uso del personal del Seguro Social.

Anunció también que el IMSS ya recibió la certificación para brindar el tratamiento con plasma.