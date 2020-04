El coronavirus es clasista, segregacionista y divide; -prefiere a los privilegiados y luego a los desposeídos;- a los pobres los sume más en la pobreza y a los viejos los inmoviliza, los vuelve más ociosos y más inútiles: ya no van al cine ni al mercado a comprar lo que falta en casa -lechuga, frijol, leche, pan integral y pan de dulce-, a comprar el periódico o simplemente a divertirse en las playas de Mazatlán y sortear con sus olas la acidez estomacal y la conjuntivitis. Por el contrario, los encierra y los somete a la tortura de la televisión donde el mismo virus se da vuelo estadístico y presume a mañana y tarde sus avances incontenibles en sus agresiones contra la humanidad. Reta, también a diario, al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell a buscar nuevos procedimientos para tacharlo, desintegrarlo y esfumarlo en todo el planeta.

El aislamiento está afectando severamente a los vendedores ambulantes de frutas, verduras y tortillas de trigo, procedentes de comunidades rurales, quienes se trasladaban a diario a la ciudad para vender su mercancía en las colonias llamadas residenciales (en las colonias pobres también hay residentes), remolcando un carrito con dos cajas que la contenía, de calle a calle, de banqueta a banqueta y de casa en casa. El comerciante que nos visitaba a diario en la colonia El Campestre, vendía -ojalá pronto vuelta a hacerlo- ciruelas, nopalitos, guayaba, tomate, cebolla, chile ancho, chile puya, mangos, aguacate, espinacas, gordas de comedor, tunas peladas por su propia mano y pipián en temporada de cuaresma. Pero ya no viene. Las disposiciones legales lo retienen en su casa en el ejido "La Ventana" y menguaron sus ingresos en un 100%.

Los vendedores de flores y todos los comerciantes que se surten en el mercado Alianza de Torreón con fines de reventa-, igualmente se encuentran en el mismo camino y sus clientes los extrañan. La ayuda al pequeño comercio ha sido, hasta ahora, una fallida promesa de López Obrador.

Pero gorditas sí hay; las venden respetando los ordenamientos sanitarios los proveedores del corredor gordero que comienza en el poblado "Los Ángeles", municipio de Lerdo, y se extiende hacia el poniente al borde de la carretera. Las gordas de moronga y chicharrón las consume uno allí mismo en mesas separadas para conservar la sana distancia evitando el amontonamiento, o se las lleva a casa. Hay atención en las mesas y cocina casera que despierta apetito y confianza. Los encargados usan tapabocas, el agua y el jabón no faltan en los lavamanos exteriores de los servicios sanitarios limpios y bien cuidados. A todos ellos la pandemia y su confinamiento no los ha golpeado todavía - a pesar del elevado riesgo que significa un apretón de manos, un abrazo, un estornudo, una tos- y se defienden aminorando por sí mismos las amenazas de contagio que conlleva su actividad, pública e indispensable. Pero las colas de comensales persisten, todos piden y escogen antojos al mismo tiempo y la espera es obligada.

El virus parece que también juega con la crisis: "los gobiernos estatales y municipales destinarán 1,300 millones de pesos para ´rescatar´ del descenso a sus equipos, dándoles de entrada sesenta millones de pesos para que los clubes puedan pagar los gastos de esta temporada. Después vendrá el rescate de los mil 300 millones a lo largo de cuatro años porque la situación se está volviendo insostenible", dice el anuncio de la Liga Mexicana de Futbol.

El acuerdo futbolero desestima la emergencia económica y sanitaria que sufre México provocada por un enemigo escurridizo, invisible y letal que recorre el país y devalúa las campañas preventivas como son la sana distancia, el lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y el no no a las aglomeraciones. Por eso los viejos ya no comen en los restaurantes y se conforman con el mismo menú mañanero que le sirven a diario en casa: huevo revuelto, huevo esponjado, huevo en torta, huevos estrellados, huevo con nopalitos, huevo con tortillitas doradas, huevos envueltos en tortilla estilo omelete, huevos con machaca, huevos volteados, huevos de avestruz y huevos a chaleco, siempre bajo el mismo panorama: la cocina. Esta sería una razón suficiente para que no salgan de casa, pero del mismo modo -argumentan- necesitan el aire libre, las caminatas, los cocteles y los paseos a las playas mazatlecas para disfrutar del mar y sus bañistas en monokini. Por otro lado, el canal de televisión FXM o FX Movie difunde un anuncio de actuadores electrónicos que "eliminan el coronavirus" H20 Mod los llama y señala que sustituyen a los productos químicos para la limpieza del hogar. Al parecer el gobierno federal no está enterado, o ni AMLO ni López-Gatell miran la televisión por estar afanados en sus estrategias contra el coronavirus o es una mentira. Por lo tanto, causa desconcierto aquella propaganda televisiva.