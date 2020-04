Realizan operativos en supermercados de Saltillo

El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, encabezó operativos en supermercados para revisar que los precios no sean incrementados de manera desproporcionada.

Durante esta semana, el representante del Gobierno Federal, acudió a los operativos implementados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PRFECO).

En Saltillo, se revisó una tienda de productos de limpieza y al verificar que los precios no coincidían con lo ofrecido, se procedió a la suspensión. Entre las anomalías que encontraron es la ausencia de etiquetas de precio en el gel antibacterial.

“Los comerciantes no tienen nada que de preocuparse si venden en el marco de lo justo”, indicó el delegado coahuilense.

Explicó: “La idea no es perjudicar a nadie, ni cerrar establecimientos, únicamente es asegurarnos que no haya un abuso en los precios. Es momento de solidaridad con la sociedad y hoy los comerciantes son un gran aliado para la sociedad en la crisis. Les pido que no abusen de los precios y que vendan dentro de los precios que vendan dentro de los precios del mercado y no van a tener ningún problema”.

Reyes Flores Hurtado también visitó la región centro y laguna para realizar la verificación de establecimientos. Asimismo pidió a la población realizar denuncias anónimas.