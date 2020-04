VIDA CAMPIRANA

El comportamiento de la primavera es algo extraordinario en el presente año, porque es verdaderamente bella, quizá se deba a que el medio ambiente está descansando de la abrumadora presencia del ser humano, que se ha visto liberada ante esta contingencia sanitaria, y así seguramente estará de acuerdo conmigo en que podemos darnos cuenta como la naturaleza se ha desbordado con la alegre presencia en la ciudad y en el campo de hermosos pájaros que con su algarabía, dulces trinos y gran colorido nos embelesan al surcar nuestro cielo y se posan de rama en rama en nuestros árboles y aquí podemos ver en la ciudad gorriones, chirinos, tórtolas que estos son propios de zonas habitadas mientras que en el campo existen estos mismos y mas pero también las águilas halcones aguilillas y cuervos etc, y en aquellos lugares donde hay agua se pueden observar también una gran variedad de patos; cabe agregar que es en las zonas pobladas existen los gorriones domésticos mejor conocidos como chileros los cuales suelen encontrarse solo en lugares habitados muy cerca de las casas, íntimamente ligados al hombre, que le brinda alimento con los sobrantes de la comida que es con esto con lo que por lo general se alimentan y casi viven y conviven con chanates y palomas, aves y mariposas que conjuntamente con las abejas dan un toque de gran armonía y belleza a nuestro entorno y es así como a través de nuestras ventanas podemos observar este singular espectáculo natural de la primavera la cual se ve coronada con las lindas flores como los rosales, geranios, plantas de perico, plumbagos, bugambilias, y los árboles como lágrimas de san pedro lilas, mashauas y frutales todos ellos que nos hacen más llevadera nuestra estancia en casa ante esta cuarentena, mientras que en el campo las flores silvestres también hacen de las suyas con sus variados y encendidos colores especialmente las de las cactáceas.

Por cierto y muy propio de esta temporada de cuaresma vemos en los jardines las hermosas, ¨Azucenas de Dolores¨ y así en sus más comunes colores de rojo y blanco extasía nuestra mirada en esta temporada.

Querido amigo lector yo le invito a que renovemos nuestro jardín y lo cultivemos con hermosas plantas de flor que tanto necesitan y nosotros a su vez necesitamos de las abejas porque son las que mejor polinizan, esta actividad de polinizar tan importante para lo producción de alimentos para el mundo que en mucho depende de las abejas, así que amigos manos a la obra y sembremos muchas flores.

Hoy que es domingo de resurrección o domingo de pascua es una de las más importantes fechas en la fe cristiana en la que recordamos la resurrección de nuestro señor Jesucristo y en la que se nos invita a reflexionar para que desde el fondo de nuestra alma al igual que Jesús también resucitemos como el mejor de nuestro ser para hacer un mundo más hermoso con el nacimiento de una nueva persona, con una nueva actitud, siendo más positivos, llenos de alegría y entusiasmo.

Deseo que a partir de hoy seamos cada vez mejor y brindemos amor y perdón por que el mundo lo necesitamos.

Como siempre al finalizar un mensaje para reflexionar, y en esta ocasión un poema la cual está muy propia a las circunstancias actuales propias de la pandemia que actualmente estamos viviendo.

Mario Benedetti

Escritor uruguayo 1920-2009

Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido. ya no tendremos desidia seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado.

¡Feliz domingo de resurrección!

¡Feliz pascua para todos!

"COMUNICAR ES SERVIR"

[email protected]