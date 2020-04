Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.

Regala viajes a personal de salud.

El aislamiento domiciliario de su hermano Pablo, un enfermero que tuvo contacto con la primera persona que murió por coronavirus en Gómez Palacio, motivó a Paloma de la Vara, conductora de un camión del transporte público de la ruta Cereso, a no cobrar el pasaje al personal del sector Salud que aborde su unidad. Esto también lo realiza como una manera de reconocer a quienes harán frente a la batalla contra la pandemia del COVID-19 desde los hospitales.

Empieza a brotar la solidaridad y subsidiaridad de los laguneros, algo siempre visto en situaciones de crisis. En contraparte, las autoridades sanitarias se ven ineficientes y desconcertadas, además desarmadas por la falta de insumos para enfrentar la pandemia.

Unidos podremos enfrentar el reto de la pandemia, porque bien dicen que “tú y yo, juntos, somos más que dos”. Súmese a la buena actitud.

La Laguna, lista para el plan DN-III ante COVID-19

En la reunión celebrada este lunes por los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro Torres, respectivamente, con los alcaldes de la Región Lagunera, se confirmó que están listos para la implementación del Plan DN-III por la contingencia con el COVID-19.

Esperemos así sea y podamos enfrentar al coronavirus de la mejor manera posible, con el trabajo inteligente y coordinado de las autoridades de ambos estados, a quienes habrá que recordarles que “el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones”.

Se resisten a quedarse en casa

En lo que fue el primer día del decreto nacional de emergencia sanitaria, algunas personas se resisten a acatar la disposición de "guardarse" en casa para evitar la propagación del COVID-19. Aunque pocas, por la mañana se observaba a personas realizando actividades en varios puntos de la ciudad de Torreón.

Es la ignorancia, que lleva a personas a ponerse en riesgo y por desconocimiento poner en peligro la salud y hasta la vida de sus seres queridos, a quienes pueden transmitirles la enfermedad.

Esperemos entren en razón, particularmente los viejos y caso contrario, que las autoridades sin temores electoreros “tomen cartas en el asunto”, porque es por el bien de ellos y de todos.

Se manifiestan por muerte de médico.

Decenas de trabajadores del Hospital General de Zona (HGZ) número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS), realizaron una manifestación la mañana de ayer por la muerte de un médico que falleció por falta de protocolos para tratar casos de COVID-19, y exigen implementos que garanticen sus salud.

La 4T, de verdad está trastornando a las instituciones de salud en México y, de paso, ignorando las necesidades de protección a la salud de sus propios trabajadores, logrando, poco a poco y con múltiples fallas, hacernos ver nuestro error al depositar en ellos esperanzas de cambio.

De verdad que nos acomoda aquello de “cabecear para el lado del trancazo”.

Proyectan apoyo de 63,000 mmdp para el rescate de la economía.

El Gobierno federal presentó un programa de 15 acciones para rescate de la economía, por al menos 63 mil 700 millones de pesos en apoyos de la banca.

Bienvenida la reacción y respuesta del gobierno federal a la crisis económica, que nos lleva a decir “una de cal por las que van de arena”.

Cuestiona red falta de apoyo a los colegios de La Laguna ante COVID-19.

La Red de Apoyo a la Familia cuestionó la falta de apoyo del gobierno federal a los colegios ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 e indicó que las instituciones deben brindar el servicio a los estudiantes y, en torno al pago de colegiaturas, analizar cada caso en específico.

Bueno estaría que las autoridades apoyaran a la educación particular; más aún, a sabiendas que atienden una responsabilidad que les corresponde y no pueden cubrir, pero ya sería de conformidad que se cumpliera aquello de “que no les den, pero que no les quiten”.

Atender el llamado a mantenernos en casa y contando con la responsabilidad de todos, es buena oportunidad para cubrir necesidades de la casa descuidadas por falta de tiempo.

Hacer reparaciones menores, quizá mayores si Usted es capaz; apoyar a la esposa en el movimiento de muebles; limpiar y reorganizar roperos y closets; todo, apoyándose unos a otros, fortaleciendo la unión familiar.

Que el encierro sirva para cumplir el refrán que dice “al mal tiempo buena cara”.