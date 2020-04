Alertan sobre impacto de contingencia en personas con autismo

El encierro originado por la pandemia del COVID-19 puede causar angustia y ansiedad en personas con autismo, afirmó la especialista en psicología, Judith Vaillard Martínez.

En entrevista con Notimex, explicó que debido a que estas personas presentan inflexibilidad de pensamiento, los cambios de rutina les afectan mucho más que a cualquier otro individuo, incluso les exigen un mayor esfuerzo.

“El hecho de que todos estén en el mismo ambiente los pone muy mal”, dijo en el marco del Día Mundial del Autismo, que se conmemora este 2 de abril.

La también directora de Domus Instituto de Autismo señaló que este es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en los primeros dos años de vida, aunque las señales pueden ser evidentes alrededor de los 12 meses de edad.

Destacó que algunos de los rasgos para identificar este trastorno de manera temprana son que evitan el contacto visual, no responden a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres, no miran ni señalan los objetos, gustan de rutinas, se les dificultan los cambios y realizan actividades inusuales de manera repetitiva.

Vaillard Martínez indicó que para aminorar el impacto del encierro se les debe ayudar a entender lo qué está pasando y crearles una estructura interna en la que se establezca lo que pueden hacer. Además de rescatar un poco de su agenda diaria y evitar que consuman alimentos chatarra, ya que pueden causarles alteraciones metabólicas.

“Hay que ayudarlos a lidiar con esto. No sólo hay que decirles que no pueden, sino hay que darles una alternativa, y tratar de salir un poco a lugares aislados que no tengan mucha gente”, recomendó.

En México se calcula que uno de cada 115 niños tiene autismo, sin embargo, se considera que está cifra puede ser mayor debido a que no todas las personas son diagnosticadas.