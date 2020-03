VIDA CAMPIRANA

Desde tiempos inmemoriales, desde el inicio de la vida misma, el hombre se ha visto íntimamente ligado a los animales, ya sean de compañía, de trabajo, de transporte, de espectáculo, investigación científica o para consumo; sin embargo esta relación hombre-animal ha mantenido a la humanidad a lo largo de la vida con una preocupación porque estos animales que están a su disposición y servicio sean completamente sanos, en virtud de que muchas enfermedades que los animales padecen pueden ser fuente de contagio para la humanidad, en este caso las enfermedades que los animales pueden transmitir al hombre son conocidas clínicamente como enfermedades zoonticas, tal es el caso de la rabia, fiebre manchada, algunas parasitosis internas y externas y solo por mencionar algunas. Sin embargo existe también la posibilidad de transmisión a la inversa, es decir, del hombre a los animales. Este tipo de enfermedades, en términos clínicos, se denominan antropozoonóticas como es la tuberculosis, neumonías y algunas parasitosis internas y externas, etcétera. Cabe mencionar que existen también otro tipo de enfermedades en los animales y que se refiere a la ausencia de una determinada enfermedad en un país, a este tipo de enfermedades se les conoce como enfermedades exóticas, las cuales por ser desconocidas y enigmáticas y por ser en s´í diferentes resultan peligrosas, caras y devastadoras dado que es la primera vez que se presentan en un país y no existe la experiencia para su prevención y combate, algunos ejemplos de estas enfermedades son fiebre aftosa o glosopeda, fiebre del Valle de Rift, fiebre hemorrágica del conejo, miasis del gusano barrenador del ganado, etc. Lo grave de estas enfermedades es que también pueden afectar al ser humano; al respecto con este último tipo de enfermedades existe la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) dentro de la cual existe un convenio bilateral entre ambos países por que estas enfermedades no afecten a ambos países y para lo cual cuenta con un presupuesto importante para tal fin y se encuentran realizando labores de inspección zoosanitaria en puertos, aeropuertos, fronteras y demás con el fin de que se cumpla cabalmente esta misión de proteger la vida en los animales y por ende del hombre. Es muy importante para salvaguardar la salud pública el contar con animales sanos, y es por ello que las personas que proporcionen servicios veterinarios en los animales silvestres, exóticos, ganado y animales de compañía etc, sean atendidos por profesionales del ramo para tener la certeza de que nuestra salud no se encuentra en riesgo y nos despejen de toda duda como actualmente está sucediendo ante el caso del coronavirus que está catalogada como pandemia, es decir, que ha afectado al mundo y de la cual existe la duda que si esta enfermedad pueda transmitirse a los animales y muy especialmente a nuestras mascotas.

Por lo anteriormente expuesto, me di a la tarea de hacer una entrevista exclusiva para los lectores de Vida Campirana con el MVZ. Francisco Padilla Rojas, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de la Comarca Lagunera A.C. (AMVEPE), quien al respecto mencionó que el COVID-19, que hoy es una preocupación de salud pública mundial, no es transmisible de humanos a animales por ser una cepa diferente. El coronavirus sí existe en los animales de manera específica y en el caso de los perros, sí puede prevenirse mediante la vacunación, afecta también a los gatos y desafortunadamente para esta especie no existe vacuna y solo puede prevenirse evitando el confinamiento de muchos animales de este especie, por esta razón es muy importante que la salud de sus mascotas queden en manos de profesionales de la medicina veterinaria, y es por eso que AMVEPE asocia a los más prestigiosos veterinarios en la Comarca Lagunera que están certificados y tienen vasta experiencia en pequeñas especies y también en animales exóticos, y los cuales están a su disposición para brindar servicios de excelencia para proteger a sus animales y por ende a la salud pública. Cabe hacer mención que no somos la excepción de que siempre existen personas que se ostentan como profesionales de la salud cuando no tienen la preparación académica, ni conocimientos ni experiencia para tratar a los pacientes de manera profesional y exitosa. Querido amigo lector: yo le invito a que juntos hagamos un favor a nuestro planeta cuidando y salvaguardando de manera responsable la salud de los animales. Cerciórese siempre de que la salud de sus animales está en las mejores manos porque lamentablemente existen personas que, incluso sin tener los estudios, usan cédulas profesionales falsas o que no les corresponden lo cual es un delito que se contempla en todas la áreas profesionales ¡BASTA! acuda siempre a los servicios de expertos profesionales. Finalmente quiero que todos participemos en esta jornada de unidad mundial para hacer todo lo que esté de nuestra parte para prevenir la pandemia de COVID-19 acatando las disposiciones que dictan las autoridades del sector Salud y que ya es por todos conocidas y en lo posible no salir de casa porque en México, que es nuestra patria, estamos viviendo tiempos cruciales con respecto a esta temible enfermedad y la participación ciudadana juega un papel fundamental. unámonos a esta cruzada por la salud mundial. Y por último, deseo que estos días en familia sean de una hermosa convivencia donde resalten valores que por el diario trajinar de la vida hemos ido olvidando como el amor, la unidad, la disciplina, la organización, la lealtad, el respeto y otros muchos valores que deben seguirse fomentando de padres a hijos y que esta sana convivencia sea el inicio de tener más y mejores familias de las cuales hoy México reclama para seguir contando con familias fuertes y dignas de un país que todo nos ha dado aún en tiempos de crisis. México lo es todo para los mexicanos. Pronto llegará el día que como hermanos volvamos a abrazarnos. Y como siempre al finalizar una breve reflexión de un personaje ilustre para meditar. ¨Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa¨ (Mahatma Gandhi). "COMUNICAR ES SERVIR" [email protected]