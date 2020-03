Injerto de Cabello ¿Cómo elegir a la mejor clínica en México?

Cada vez son más las personas que se liberan de sus complejos y recurren a un Injerto de Cabello, ya sea para recuperar la autoestima o simplemente, lucir mejor. Tras muchos años de alopecia o de pérdida continuada de masa capilar, tanto hombres como mujeres pueden volver a tener mayor densidad de cabello, cosa que supone un avance importante.

Durante años, las personas han ido recurriendo a los remedios más disparatados para poder recuperar el pelo perdido. Todos ellos no han tenido un efecto evidente, ya que se trataba de productos anunciados por charlatanes de feria y que no tenían ningún tipo de base científica. Era, básicamente, tirar el dinero por el retrete y perder el tiempo.

Los avances en farmacología, que han ido dando con productos capaces de estimular el crecimiento de cabello, así como retrasar su caída, ha conseguido poner al alcance de cualquiera una extensa gama de productos. Sin embargo, lo que realmente se perfila como algo efectivo es el Trasplante de Cabello. Las diferentes técnicas de micro implante, en las cuales se saca cabello de otra zona del cuerpo para ser injerto en otra, ha hecho que los pacientes recuperen la sonrisa! Y lo que es mejor, con todas garantías.

Por qué interesa un tratamiento capilar clínico.

En primer lugar, las técnicas de implantología capilar son mínimamente invasivas, a pesar de realizarse en entornos clínicos. Con ello se garantiza que el proceso siga las pautas más estrictas de seguridad para el paciente, y que se produzcan unos implantes efectivos y duraderos. En la Clínica DrEO se conjugan las técnicas más avanzadas junto con la experiencia que proporciona un sinfín de casos de éxito.

Una de las ventajas con las que cuenta realizarse un trasplante capilar es saber que se trata de un proceso ambulatorio y que no precisa de un periodo de hospitalización. Gracias a ello, el paciente puede volver a su domicilio en el mismo día una vez acabada la intervención. El entorno en el que se trabaja en la clínica es extremadamente tranquilo, favoreciendo que el paciente se encuentre relajado en todo momento.

La dilatada experiencia del personal médico, distinguidos cirujanos en el ámbito capilar, consigue que los tiempos se acorten lo máximo posible, y que el éxito del proceso de implante sea elevado. La satisfacción de los pacientes de la clínica es la mejor garantía. del trabajo que en ella se realiza. ¿Qué es lo que necesitas para empezar a dar un cambio a tu vida?

Conviene tener en cuenta que un proceso de trasplante capilar no suponen ningún riesgo para la salud y que los efectos secundarios se centran en algunas pequeñas molestias, algo de inflamación en las zonas de extracción e injerto y poco más. Al tratarse de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, un injerto de cabello permite una recuperación inmediata. Solo hay tener una serie de cuidados la semana posterior al proceso, como no tomar alcohol, no tocar la zona afectada y seguir las recomendaciones de los especialistas. Todos verán que se trata de un cambio tangible a mejor, se puede decir que hay un antes y un después tanto para el paciente como para su entorno cercano.

El costo de un implante capilar

La gran preocupación de muchas de las personas que desean someterse a un implante capilar es el Costo del Implante de Cabello.. Antes de plantearnos el precio, es interesante saber que un implante capilar puede suponer un cambio ya no solo de autoestima, sino la posibilidad de mejorar su imagen, con las ventajas que supone. Desde poder acceder a ciertos puestos de trabajo a poner fin a feas cicatrices que minan nuestra autoestima. No solo se trata de una cirugía reparadora con los demás, sino para con uno mismo.

El coste de un implante de cabello parte de la base de un monto de 57.000 pesos. Existe la posibilidad de algunas variaciones, a menos o más dependiendo de la propia técnica que haya que realizarse. Teniendo como idea principal que se trata de un tratamiento para largo plazo, que provoca un cambio importante en el sentir de quien se lo realiza, y que se practica en una destacada clínica con personal formado en las técnicas más avanzadas, realizarse un trasplante capilar no supone un desembolso importante.

Existen además diversas formas de hacer que el desembolso sea mucho más cómodo de abonar, ya que las fórmulas de financiacion proporcionan la posibilidad de pagar en plazos ajustados a nuestras necesidades. No tienes excusas para no realizarte un injerto capilar.

Como se puede comprobar, realizarse un proceso de injerto de cabello supone el cambio necesario que muchas personas estaban esperando. Gracias al avance de las técnicas de implantología, ahora es mucho más sencillo, tiene enormes garantías de éxito y supone decir adiós a la calvicie, ya sea androgénica o derivada por marcas o cicatrices.

¿Cómo se elige al mejor Dr. para un injerto de cabello?

Quienes desean terminar con sus problemas de calvicie normalmente deciden realizar un procedimiento de injerto de cabello. La pregunta que siempre surge con ello es ¿Cual es la mejor clínica y el mejor especialista para poder recuperar el pelo? ¿Que clínica me ofrece tener la confianza de que mi resultado será natural y de por vida?

La realidad es que en nuestra investigación encontramos que existen pocos centros realmente especializados como lo es Clínica DrEO. La cual cuenta con más de 5,800 trasplantes capilares exitosos. Esto se debe en mucho gracias al experimentado líder del equipo quirúrgico, el Dr. Enrique Orozco, el único que cuenta con la certificación de la ABHRS, radicando en nuestro país. El ha operado famosos como Michelle Rodríguez, Faisy, Tavo Betancourt, Yurem, entre otros; hoy lo conocen como la estrella que opera estrellas y orgullosamente lo tenemos en nuestro país aplicando las mejores técnicas de microinjerto capilar.

La realidad es que el Dr. Enrique Orozco ha logrado colocar a México como líder en Latinoamérica en implante de cabello, ya que siempre se encuentra en constante capacitación, innovación y actualización; su formación, certificaciones y experiencia lo hacen el candidato ideal para realizar tu injerto capilar.

Dónde se realiza el mejor injerto de cabello

La recomendación de las Sociedades Médicas y Certificadoras internacionales son elegir un centro especializados, con médicos certificados y que pertenezcan a las principales sociedades médicas. No tomar a la ligera la decisión nos hará evitarnos un dolor de cabeza al momento de realizar nuestro implante de pelo.

Una de las cuestiones más relevantes es analizar si es un médico o asistente quien lo realizará, este debe de ser un punto que debes considerar. Lo siguiente es también que el médico cuente con amplia experiencia y no sea un "nuevo competidor", ya que recuerda estarán experimentando y aprendiendo con tu cabeza.

Cabe mencionar que debemos de evitar clínicas "low cost" o de bajo precio que ofrecen procedimientos quirúrgicos de costo muy por debajo del estándar del mercado, ya que aunque en ocasiones la disminución de los costos debido a la alta demanda del servicio es algo esperado, en cuestiones como la calidad en el microinjerto capilar no se debe escatimar. Y es q debido al aumento en la oferta que ahora encontramos tanto en México como en gran parte de los países latinoamericanos, a menudo resulta complicado escoger.

La Ciudad de México o CdMx, se ha convertido a últimas fechas en un destino elegido por miles de pacientes tanto nacionales como internacionales en la elección para realizar su procedimiento capilar, debido a la garantía total y de calidad con la que hoy cuenta la ciudad. México como país toma cada vez más fuerza como líder del mercado internacional en este rubro.

La soluciones que han llegado en los últimos años y la evolución de las técnicas quirúrgicas, como la mejora en técnica FUE, el uso de metodologías modernas como DHI y Zafiro, aunado al plasma rico en plaquetas (PRP) han revolucionado la forma en que nuestro país hace cada vez más injertos de cabello. Esta revolución tecnológica y académica convierte a México en el mejor lugar de Latinoamérica para realizar un trasplante 100% exitoso y seguro, y si a esto le damos el plus de un gran precio, bueno la decisión es evidente.

Hoy es común observar que muchos de los pacientes deciden acudir a lugares como Turquía para realizar un procedimiento de implante de cabello, pero esto ya no es necesario, ya que los médicos mexicanos han logrado equiparar el éxito y sin salir de nuestro país. Además, con precios muy similares a los ofrecidos por el injerto de cabello en Turquía.

Las claves para un trasplante capilar exitoso

Comunicación médico-paciente:

Sí y no. Las imágenes que vemos en los medios de comunicación ya hace mucho tiempo que dejaron de ser fieles reflejos de la realidad. Los retoques fotográficos han ganado terreno mucho antes de que lo hiciera el trasplante capilar. Esto nos lleva a asociar una entrevista escrita en la cual una persona mediática de frondosa cabellera asegura haberse sometido a un trasplante capilar, con una imagen que puede encontrarse en cierta medida distorsionada en favor de su propia estética.

En México los avances en las tecnologías y en las técnicas permiten que tal resultado se logre en los casos en los que las características físicas y genéticas del paciente lo permitan. No obstante, quien acude a realizarse un trasplante de cabello no debe perder nunca de vista su propia realidad.

De las preguntas que más nos hacemos es que pasará día a día con mi implante de cabello, por ello aquí te diremos que puedes esperar.

Tendrás que dormir semisentado, si como lo oyes la recomendación es dormir reclinado en un ángulo entre 45 y 90º, ya que la anestesia local puede bajar e inflamarte la cara.

Pero no debes de preocuparte ya pasado esto las siguientes noches serán mucho más tranquilas, ya que lo normal además es que no tengas dolor.

La primer semana es el mayor reto y es simplemente porque tendrás costras que irán cayendo poco a poco hasta que en la segunda semana ya no tengas ni una de ellas.

Ten cuidado con golpes y roces estos días y evita exponerte al sol.

Las gasas posteriores y banda elástica o adhesiva de la frente, podrás retirarla a los 3 días lo cual hará que te veas normal completamente. Con lo que podrás comenzar a trabajar sin problema alguno y después de 7 días podrás hacer uso de gorra o sombrero.

Durante el primer mes es posible que sientas comezón o picazón en la zona donante de los folículos injertados. De a poco esto ira disminuyendo. Después del primer mes es normal ver como todos los folículos implantados se han caído o se encuentran cayendo. Esto es totalmente normal, así que tendremos que tener paciencia.

Comienza el crecimiento de nuevos folículos, solo recuerda que no será todo al mismo tiempo y se irán notando brotes de cabello por zonas. Los cabellos empezarán a tomar fuerza y podrás ver como comienza el crecimiento normal en este mes. Pero habrá que tener paciencia ya que es a partir del cuarto mes cuando inicia el crecimiento más importante.

El cabello es más fuerte y seguirá creciendo y fortaleciéndose durante los próximos seis meses. Las zonas de calvicie cada vez se ven más tupidas y notarás más el resultado, ya que será más largo y grueso.

Por fin llego el momento esperado, no sólo tendrás cabellos fuertes y sanos, además tendrás cubierto el cuero cabelludo y con un aspecto natural.

Tendrás enfrente el aspecto que va a lucir de ahora en adelante el resto de su vida. Y recuerda que aún continuará un poco de brote hasta los 2 años.

Conclusión

Cuando el trasplante es realizado por un profesional que sabe lo que hace, el paciente dejará de ser tal para convertirse en quien era tiempo antes de la intervención capilar. Por lo tanto, podrá peinar, cortar, modelar y rasurar su cabello o barba de acuerdo a sus preferencias.

La técnica FUE, DHI y Zafiro está disponible en Clínica DrEO, la cual cuenta con el equipo médico automatizado que llevará a México a niveles insospechados en el ámbito del trasplante capilar a nivel mundial.