VIDA CAMPIRANA

Estamos en pleno mes de marzo el mes de la primavera, el cual iniciamos con varias fechas muy importantes dentro del calendario agroecológico.

El día 3 del presente fue el día mundial de la vida silvestre, fecha que para muchos pasa desapercibida, pero que sin embargo es una fecha de reflexión porque la vida silvestre debe de ser cuidada y respetada por que es sinónimo de vida, el día 4, fue el 97 aniversario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) el cual se conmemoro con diferentes actividades, el día 5 fue el 28 Encuentro Nacional De Ganaderos Lecheros (ENGALEC), el cual culmino el día viernes de manera muy exitosa, y el cual fue inaugurado por el Secretario de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Ing. Víctor Villa lobos y quien dio un mensaje muy visionario para el sector agropecuario de la región lagunera y también sobre el ENGALEC, el día 6, fue el día nacional de la ganadería, fecha que fue instituida en el año 2016 como un reconocimiento a esta importante actividad y a la labor que realizan los productores ganaderos en la producción de alimentos; como nos daremos cuenta el campo cumple con muchas actividades y muchas de ellas se enmarcan en este precioso y colorido mes; por lo que respecta a nuestra hermosa comarca lagunera, la fecha más importante en el calendario agrícola es la apertura de las presas regionales Lázaro Cardenas y Francisco Zarco, ya que es la pauta con la que da inicio el ciclo agrícola primavera-verano 2019-2020, estando esta fecha contemplada para dar inicio el día 11 de marzo del 2020 que en reunión llevada a cabo recientemente con los presidentes de los módulos de riego del distrito 017 y autoridades de la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y representantes gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, y organizaciones del sector agropecuario donde se llegó al acuerdo que este ciclo de riego de presiembra se autorizaran 900 millones de metros cúbicos y que durara 27 días para así cubrir los diversos cultivos que se establecerán en la comarca lagunera en el que se contemplan algodonero, forrajes, hortalizas, y perennes como árboles frutales especialmente nogal.

Se solicita que todos los usuarios del distrito 017 respeten el tandeo con las fechas y la cantidad de agua asignada, de esta manera se evitaran conflictos entre los mismos; además es muy importante que antes de recibir el agua se encuentren las regaderas en buenas condiciones para evitar desperdicios de este importante líquido, y una observación muy importante para todos los habitantes de la región lagunera es el no arrojar basura por los lugares por donde circula el agua para riego, ya que además de contaminar y de dar mal aspecto, se entorpece la circulación propiciando derrames que afecta mucho no solo por la pérdida del líquido, sino que también afecta áreas habitadas, especialmente en el área urbana. Por lo tanto los productores y autoridades del sector han cumplido manteniendo limpios los canales, acequias y regaderas.

Con la apertura del ciclo agrícola primavera-verano los campos nuevamente cobran vida y cambiaran las tonalidades doradas, marrones y ocres propios de la vegetación que aun duerme en esta estación de invierno que está por concluir, para dar paso a la gran variedad de matices verdes el próximo 21 con siguiente estación que es la primavera también con el paso del agua en el río Nazas los canales y acequias servirán también para mitigar la sed a nuestra fauna silvestre y también producirá alimento para estos bellos animales propios de nuestro campo.

Bienvenido sea el ciclo agrícola primavera-verano en nuestra comarca lagunera que habrá de transformar esta bendita agua para que broten las semillas que se transformaran en alimentos para la humanidad y animales; es así como el agua juega un papel muy importante en el ciclo de la vida y este ciclo que está por iniciar forma parte de esta etapa tan ansiada por los productores agropecuarios que se han esmerado porque saben que significa productividad para bien de las familias…… Nuevamente el agua en nuestros campos sea bienvenida.

Ayer fue domingo 8 de marzo y en esta fecha se conmemora el ¨Día Internacional de la Mujer¨, una fecha que sirve para reflexionar sobre la importancia que tiene la mujer en la sociedad en sus diferentes roles y los logros que a la fecha ha tenido, pero esto no ha sido fácil ya que la mujer no había sido valorada antes y tuvo que luchar para ganarse un lugar y ser respetada como un ser importante que tiene un valor esencial dentro de la familia, así como en el ámbito laboral y en cada espacio que cada una ocupa. En este año 2020 será una fecha sin precedente, ya que para el día de hoy se ha convocado ¨UN DIA SIN NOSOTRAS¨; como una forma de protesta ante los feminicidios que en nuestro país lamentablemente se presentan; por lo que a mí respecta no me he de sumar a esta iniciativa porque considero que no es la forma de frenarlos y que México nuestra casa grande esta urgida de valores y de que crezca económicamente y sumarme a ello es ir en contra de mis ideales, soy solidaria en el aspecto de exigir que la mujer sea respetada y no se le agreda en sus derechos y en todos los aspectos que son de nuestro interés para tener una vida plena y feliz porque somos dadoras de vida e inculcamos valores y principios en la vida y la sociedad….. QUE VIVAN LAS MUJERES SIEMPRE.