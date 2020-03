EL SIGLO CONSERVA LA DOCTRINA ORIGINAL LEGADA POR SU FUNDADOR, LIC. JOAQUÍN MORENO…

escribió su sucesor Antonio de Juambelz y Bracho el 28 de febrero de 1972 en la página de aniversario de esa misma fecha con declaraciones suyas y de don Alfonso Esparza, gerente general, sirviendo de fondo una fotografía a seis columnas del personal siglero de aquel entonces. De "chícharo" a director general, fue el gran salto cualitativo dado por don Antonio en sus primeros años al frente del diario lagunero como reemplazante del fundador, licenciado Joaquín Moreno, y se enorgullece abiertamente de tales méritos en su texto del recuerdo.

En una especie de cuaderno de labores con motivo del jubileo del diario lagunero, don Antonio habla extensamente de las funciones de un periódico -informar con veracidad, prontitud y responsabilidad- y advierte que El Siglo nunca ha recibido dádivas; jamás ha sabido de subvenciones ofrecidas. Ha vivido exclusivamente de sus fuentes lícitas de ingresos: publicidad y circulación.

"Tal ha sido nuestra conducta emanada de un programa rígido establecido por el fundador de este periódico, licenciado Joaquín Moreno, a cuya memoria rendimos en esta ocasión altamente significativa para nosotros y la vasta región en donde circula e influye El Siglo, un cariñoso homenaje de reconocimiento y admiración. Fue él quien nos inculcó la moral periodística y quien nos hizo comprender que en este campo el prestigio vale más que el dinero fácil", cierra don Antonio las elegías dedicadas a su antecesor.

Refiriéndose al Jubileo -páginas más adelante- habla de las primeras canas que peinó el periódico en 1972, orgulloso de sus primeros cincuenta años, y yo me pregunto: ¿habrá más canas en una vieja empresa que se renueva generacionalmente y mantiene su política de "apasionamiento de la verdad sin fanatismos de ninguna índole y ejerciendo con honradez la observación y la simplicidad de la noticia con lo sagaz del comentario para que todo resulte diáfano?". Seguramente que sí, así lo ha demostrado los últimos tiempos.

El Siglo de Torreón cumplió 98 años este pasado 28 de febrero y enfila hacia sus primeros cien años manteniendo la misma línea editorial que le dio origen. Don Antonio, profeta y tenaz creyente de los avances del periódico, anticipó en la edición del jubileo: -"En 1922 la Comarca Lagunera recibió un periódico que en aquellos años dio sus primeros vagidos, asegurando su viabilidad por bien nacido. Las siguientes generaciones van a recibir un periódico a la moderna, con todo lo que la ciencia y la técnica más adelantadas permitan. Lo que no variará es el espíritu, tampoco la intención"

Cincuenta años también duró mi permanencia en la redacción de El Siglo de Torreón y a dale y dale don Antonio influyó para desarrollar de mi parte un trabajo constructivo y vertical. Fallé en el intento pues la semilla no abrió del todo. Ahora formo parte de un grupo de exsigleros que convive mes a mes para pasar revista -somera desde luego porque no estamos adentro- a nuestro paso por el periódico y a los cambios que registra actualmente la publicación porque seguimos atentos a todo lo que pasa a su alrededor.

Esa fue la agenda de nuestra pasada convivencia en el restaurante "Sabor a mí" de la ciudad de Lerdo, y seguramente se repetirá en las siguientes reuniones de camaradería, sin conclusiones desde luego, salvo la de atender una deseada invitación de los directivos a un desayuno donde cada quien pagaría lo que consume a fin de generar un acercamiento entre los ex y los actuales con fines de asesoría, capacitación y asistencia: la intención es la de celebrar conjuntamente los primeros cien años de vida de El Siglo de Torreón y hacer valedera la sentencia del director general en la edición del jubileo: "…aunque el tiempo es una dimensión arbitrariamente aceptada que ni pasa ni se detiene, hoy, como hace cincuenta años, levantamos la frente al sol, con entusiasmo igual al que teníamos aquel luminoso día de 1922 y que hoy esplende, promisorio, para lapsos a los que no fijamos término".

En la publicación conmemorativa de los 95 años, Patricia González- Karg de Juambelz, directiva del diario, escribió: "Los que nos precedieron: Antonio de Juambelz y Bracho, alias el Agente 007, Antonio Irazoqui y de Juambelz, alias Nauyaca y Olga de Juambelz y Horcasitas, alias la Güera Rodríguez, siguen entre nosotros. Su herencia no es solo parte de la historia de este diario, los que continuamos tenemos tatuados con tinta los valores de honradez y veracidad y como motor, la defensa de nuestra comunidad".

"Antonio de Juambelz fue el joven audaz y aventurero que buscando su vocación, encontró en el periodismo su leitmotiv, y la Laguna se convirtió en su casa, en la razón de su vida; Olga, su hija, sería el impulso necesario para continuar, innovar y darle a las mujeres de la Comarca, además de su voz, un espacio para disentir"

"Nosotros, los herederos de este legado, asumimos hoy, ante los tiempos convulsos y un mundo globalizado, la tarea de continuar. La Laguna ya no es la misma, México tampoco; el mundo no es igual. La apuesta, ante el decrecimiento de los medios impresos, no es alentadora, pero nosotros, los miembros de la tercera generación de El Siglo de Torreón, deseamos seguir adelante con el entusiasmo y dedicación de los que nos precedieron. Y concluye: "Los que no nacimos en este hermoso desierto rodeado de inmensos cerros de mármol, y nos sentimos subyugados por sus atardeceres, su cielo de azul intenso y su gente cálida, asumimos hoy este reto, sabedores de la inmensa responsabilidad que implica".

(Conservo celosamente estos apuntes, porque mi vida activa transcurrió en El Siglo de Torreón y su transcripción sería un aporte a las remembranzas sigleras)