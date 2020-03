Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.

Fallecidos cobraban pensión de bienestar en Gómez Palacio.

La delegación regional de programas federales en La Laguna de Durango detectó en Gómez Palacio ocho casos de beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que ya fallecieron y que pese a ello sus familiares seguían cobrando el apoyo económico.

La curva del aprendizaje para los nuevos funcionarios públicos se ha prolongado, quizá por la incapacidad para aprender; eso genera la oportunidad para aquellos que no son honestos.

Pobres laguneros de Gómez Palacio, que les acomodaron aquello de “quítate tú para ponerme yo”, sin que la calidad de administración cambie, sean del partido político que sea.

Dan arranque al Paro Nacional Económico en La Laguna.

Integrantes del Movimiento Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) en La Laguna dieron arranque al Paro Nacional Económico ayer lunes 24 de febrero, al mismo tiempo en que se efectuaba el acto cívico por el Día de la Bandera en la Plaza Mayor de Torreón.

"La intención que tiene este paro nacional es que no entre nada de impuestos, es decir, no realizar compras, no cargar gasolina, entre otros...Invitamos a toda la sociedad a que se una en contra de este gobierno opresor que está afectando directamente a nuestras familias, a nuestros hijos. No nos gusta eso de la diversidad de género que se está proponiendo, cuando nada más los géneros son dos, entre muchas otras cosas que no están bien, como la falta de atención en los Seguros con la carencia de medicinas, entre otras situaciones", subrayó Esteban Caranbeo.

La respuesta ha sido limitada, los laguneros mostramos de nuevo la paralisis paradigmática por el estado de confort; bien nos acomoda aquello de “con su pan se lo coma”.

Alcaldes de La Laguna de Coahuila firman convenio para la prevención de la corrupción.

Los alcaldes de la Comarca Lagunera de Coahuila llevaron a cabo durante el martes la firma del convenio para la prevención de la corrupción.

La actividad estuvo encabezada por la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción en Coahuila, dentro de la propia Fiscalía del Estado de Coahuila.

En un acto celebrado en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Torreón, plasmaron su firma en el documento las alcaldesas de Viesca y San Pedro, Nadia Jaramillo y Patricia Grado; además de los alcaldes de Matamoros, Francisco I. Madero y Torreón, Horacio Piña, Jonathan Ávalos y Jorge Zermeño.

Esperemos que no se cumpla aquello que dice: “de lengua me echó un taco”.

Descartan caso de COVID-19 en Torreón.

Ante la sospecha de un presunto contagio de Coronavirus [COVID-19] en esta ciudad, por parte de una persona del sexo masculino, la Secretaría de Salud del Estado asegura que fue una interpretación errónea y no existe ni un solo caso en la ciudad.

Sin generar falsas alarmas o desasosiego, si deberemos estar pendientes de la evolución de la pandemia y tomar las medidas convenientes, porque ante la preocupación mundial recordemos que al no cuidarnos nos acomoda aquello de: “ven que el niño es risueño y todavía le hacen cosquillas”.

Por ubicar, Centro de Gobierno en Torreón.

La ciudad de Torreón tendrá este año un Centro de Gobierno "inteligente" con el fin de modernizar y simplificar la atención que brindan varias dependencias estatales a los ciudadanos en lo relacionado a trámites diversos.

Buena noticia para los laguneros de Torreón, eficiencia en el servicio que, esperemos, pronto se extienda al resto de La Laguna.

Al fin podemos escribir: “una de cal por las que van de arena”.

Crecen compras de insumos por coronavirus en La Laguna.

Después de que durante las primeras horas de ayer surgiera la confirmación por parte del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, del primer caso de coronavirus en la Ciudad de México (que ya suman tres en el país), los habitantes de La Laguna comenzaron a generar compras de pánico de cubrebocas y gel antibacterial.

Bueno prevenir, pero sin exagerar.

Mejor seguir las indicaciones de las autoridades de salubridad, pero sin entrar en pánico, recordando que “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

Día de descanso y … ¿por qué no? buscar viejas fotos, cartas de amor y otras enviadas entre amigos o seres queridos, objetos varios y compartir historias de recuerdos con los seres queridos. Recuerde que “no solo de pan vive el hombre”.