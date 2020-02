AMVEB LAGUNA

ASOCIACIÓN DE MVZ ESPECIALISTAS EN BOVINOS DE LA COMARCA LAGUNERA A. C.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL BALANCE NEGATIVO DE ENERGÍA EN LAS VACAS FRESCAS Y CÓMO AFECTA ESO A LA REPRODUCCIÓN?

PRIMERA PARTE

SERVICIO TÉCNICO, ABS MEXICO

Es de sobra conocido el hecho de que, al parir una vaca de alta producción e iniciar su lactancia, sufrirá un inevitable déficit de energía y de proteína debido a que no será capaz de ingresar a su organismo la cantidad de energía que está dedicando a la producción de calostro y leche. Ese déficit de energía provoca que la vaca entre en un estado catabólico (metabolismo destructivo, de desintegración) en el que utiliza las reservas de grasa de su cuerpo (lipólisis) e incluso las proteínas de sus músculos como fuentes de energía, para así poder completar la energía faltante. Ese déficit de energía es inevitable y puede llegar a poner en riesgo la salud y la futura fertilidad de la vaca si el déficit llega a ser muy severo y/o muy prolongado, ocasionando que la vaca pierda más de 0.5 puntos de condición corporal en los primeros 30 días post parto. Si logramos que ese balance negativo de energía no sea muy severo y no dure demasiados días, la gran mayoría de las vacas pasarán la transición con menos problemas de salud y sobre todo reiniciarán sus funciones ováricas pronto durante el post parto, comenzando a ciclar regularmente para luego tener aceptable fertilidad a su primer servicio.

Para alcanzar ese objetivo, es lógico que se tienen que lograr dos grandes metas: 1) Estimular por todos los medios posibles, un mayor consumo de materia seca por parte de la vaca y aquí es importantísimo disminuir todo tipo de estrés que interfiera con el consumo voluntario de alimento; y 2) Proporcionar una ración con una densidad energética óptima, para que, aún con el consumo limitado que tiene la vaca fresca, aporte cantidad suficiente de energía y que promueva o estimule mayores niveles de glucosa en la sangre de la vaca.

Pero atrás de todo esto está el "Metabolismo de la Energía" que posee cada vaca. Las vacas que han sido el producto de años y años de selección en base a alta producción de leche tienen ciertas diferencias en la actividad de su "sistema endócrino metabólico", (comparadas con las de vacas de más baja producción) y eso las hace más vulnerables a problemas durante la transición, generando substancias nocivas, que son producto de la utilización de reservas corporales como fuente de energía. Esas substancias nocivas son principalmente: 1) Los cuerpos cetónicos como el Beta-hidroxi-butirato y 2) Los llamados Ácidos Grasos No Esterificados o AGNES. Todo ello se traduce posteriormente en un cierto grado de subfertilidad.

En ese "sistema endócrino metabólico" ya mencionado, actúan principalmente cuatro hormonas, que interactúan durante la transición de la vaca:

GH Growth Hormone, Hormona del Crecimiento liberada por la Hipófisis o Pituitaria cuando se lo ordena el Hipotálamo a través de un factor liberador de GH (GHRH por sus siglas en inglés). La GH es la principal hormona involucrada en la partición de nutrientes en la vaca lechera y la principal responsable de que la vaca entre en un estado catabólico en el que, por un lado, se incrementa la lipólisis del tejido adiposo y por otro lado se incrementa la formación de glucosa en el hígado (gluconeogénesis).

GHR Growth Hormone Receptor, Receptor de la Hormona de Crecimiento. Estos receptores se localizan principalmente en el Hígado y en el Tejido Adiposo y es a través de ellos que actúa la hormona del crecimiento GH para regular el suministro de glucosa y de ácidos grasos a la glándula Mamaria.

IGF-1 Insulin-like Growth Factor 1, Factor de Crecimiento Similar a Insulina -1.

Esta hormona metabólica es producida por el hígado cuando este órgano es estimulado por la hormona del crecimiento GH (para ello se requiere que el hígado tenga funcionando los respectivos receptores de GH o sea los GHR). IGF-1 tiene también una función muy importante para regular los niveles de GH, pues actúa como retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo para frenar la liberación de la GH Por otro lado, es un factor de crecimiento muy importante para el normal desarrollo de los folículos en el ovario.

Insulina. Esta otra hormona metabólica, independientemente de sus funciones para regular los niveles de glucosa en sangre, actúa a nivel del hígado permitiendo que se expresen los receptores de GH o sea los GHR También actúa como un factor de crecimiento para el normal desarrollo de los folículos en el ovario.

Días previos al parto, los niveles de la GH se elevan considerablemente provocando el estado catabólico en el que hay lipólisis del tejido adiposo y por consiguiente hay una elevación similar de los NEFAS. De igual manera, disminuye considerablemente el consumo de alimento y se desploman los niveles de Insulina, de GHR y de IGF-I.

Si posteriormente, en el postparto, se tiene un buen manejo de vacas frescas y se logra que éstas incrementen su consumo de alimento de manera rápida, con una ración de densidad energética adecuada; la vaca dispondrá de mayores cantidades de glucosa, sus niveles de insulina comenzarán a elevarse y las concentraciones de las demás hormonas metabólicas regresarán a su nivel normal, haciendo que la vaca salga del estado catabólico en que se encontraba.

El hígado tiene que contar con receptores de GH, es decir tiene que haber GHR activos y para ello tiene que intervenir la Insulina como mediador para que esos receptores se expresen. El IGF-I regulará a su vez la producción de GH, ya que actúa como retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo frenando la liberación de GH. Si el hígado no produce suficiente cantidad de IGF-I no hay quien frene la liberación de GH y los niveles de esta hormona permanecerán elevados, manteniendo el estado catabólico que consume las reservas corporales y que no conviene que perdure por mucho tiempo por la generación ya mencionada de substancias indeseables o nocivas como son los NEFAS y el Beta-hidroxi-butirato.

Por desgracia, lo que precisamente sucede desde días previos al parto es el desplome de los niveles sanguíneos, tanto de la Insulina, como de los receptores de GH, lo que da como consecuencia bajos niveles de IGF-I, que es muy importante para el reinicio de las actividades ováricas postparto y para la fertilidad a primer servicio. Lo prioritario es sacar a las vacas frescas de ese círculo vicioso lo más pronto posible en su postparto.

AMVEB Laguna agradece al Dr. Fernando Cavazos el permitirnos compartir este importante articulo a la comunidad de colegas veterinarios especialistas en bovinos, y le reconoce su gran calidad profesional y capacidad técnica.

Gracias Doctor Cavazos.