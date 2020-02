'La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí lo hace'; declara cura estadounidense

Richard Bucci, de 72 años y residente de Rhode Island, EUA, donde labora como padre de la iglesia del Sagrado Corazón de West Warwick, habló en una entrevista para la cadena NBC 10, acerca de la situación del aborto ya que recientemente ha vetado a 44 legisladores de su estado a que participen en actividades religiosas como recibir la comunión, debido a que estos votaron a favor de la ley que permite la interrupción del embarazo.

"De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica durante 2000 años, los siguientes miembros de la legislatura no pueden recibir la Sagrada Comunión, como lo son todos los oficiales del estado de Rhode Island, así como los miembros del Congreso de Rhode Island. Además, no se les permitirá actuar como testigos de matrimonio, padrinos o lectores en bodas, funerales o cualquier otra función de la iglesia", declaró el religioso.

Ante esto, Carol Hagan McEntee, representante demócrata del estado, se refirió a las acciones pedofilas que ha cometido la iglesia, citando el caso de abuso del que su hermana fue víctima cuando era una niña por parte de un padre de la iglesia de la comunidad, el cual ya falleció.

Tomando en cuenta las palabras de McEntee, Bucci respondió a éstas comparando ambas situaciones, como si intentara justificar las acciones de abuso a menores.

"No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde la gente puede conectar la pedofilia y el aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto (el aborto) sí lo hace", detalló el hombre mayor.

Por supuesto, dicha declaración lo ha vuelto blanco de criticas y comentarios negativos, sobre todo en redes sociales.

"Cuando dice que la pedofilia no mata a las personas, bueno, claramente no entiende. Debería haber venido antes para escuchar los testimonios porque hay muchas víctimas que ya no están con nosotros. Las voces heridas que escuché, han robado su infancia. Prácticamente han destruido sus vidas. Y los que aún escuchamos son los afortunados porque todavía están vivos; no murieron por una sobredosis o un suicidio", contestó Carol Hagan ante la atrevida declaración del sacerdote.

