Por un error humano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató un serio conflicto el viernes 3 de enero del presente año, cuando mató al general iraní Qasem Soleimani, esto hizo notar la enorme tensión entre Estados Unidos e Irán. Uno de los grandes riesgos es que pueda iniciar un enfrentamiento militar a gran escala que arrastre al mundo.

El enfrentamiento entre ambos países ya provocó “daños colaterales”, luego que Irán derribó, por error humano, un avión ucraniano el pasado 8 de enero en Teherán, la capital persa, al confundirlo con un misil de crucero estadounidense, causando la muerte de 176 personas.

Todo comenzó cuando el presidente Trump mandó matar al general iraní bombardeando el automóvil en el que viajaba Soleimani, jefe de las fuerzas élites Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, cerca del aeropuerto en Bagdad, Irak.

El jefe supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, juró que vengaría la muerte de Soleimani. Ocurre entonces un ataque iraní con misiles contra bases estadounidense en Irak. La República Islámica afirmó que causó al menos 80 muertos, sin embargo, Estados Unidos señaló que la agresión no dejó bajas de su lado. Trump estaba dispuesto a ejercer el poderío militar de su país de una manera drástica, por lo que se desató una alarma global.

Ante esta incertidumbre, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa y uno de los principales líderes mundiales, habló de cuál podría ser el futuro sobre un posible conflicto bélico. Putin fue entrevistado en la cadena de televisión RT y le preguntaron si habría una Tercera Guerra Mundial, a lo que respondió: “Aquí podemos recordar a Einstein, quien dijo: ‘No sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras’”. La presunción de que una Tercera Guerra Mundial puede ser el fin de la civilización “debe contenernos a la hora de llevar a cabo acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales”, explicó Putin. El mandatario recordó que, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha vivido de manera relativamente pacífica, pues los conflictos que han estallado más bien han sido regionales, como en Vietnam, la Península de Corea, Irak o Libia, “pero no hubo conflictos globales, ¿y por qué? Porque a nivel mundial, entre las principales potencias militares se ha entablado una paridad estratégica y, aunque lo que voy a decir puede sonar desagradable, es verdad: el miedo al exterminio mutuo siempre ha contenido a los actores internacionales, ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos bruscos y eso las ha obligado a tenerse respeto mutuo”, agregó.

Putin y la canciller alemana Angela Merkel se reunieron el pasado 11 de enero en Moscú para tratar el tema de la crisis en Medio Oriente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron pidió “evitar una escalada peligrosa” entre Estados Unidos e Irán.

En mi opinión, el conflicto generado por el presidente Trump fue debido al interés que tiene por la riqueza petrolera de Irán. Sinceramente pienso que fue algo que se hizo sin necesidad porque hay que ser realistas, ¿cuántas cosas no ha hecho Trump en su presidencia que han afectado a varios países en el mundo y no solo a Irán? El conflicto se pudo haber resuelto de otra manera, sin llegar al extremo de asesinar personas inocentes, dialogando sería un claro ejemplo. Cabe mencionar que algunos expertos mencionan que Trump, al llegar a la presidencia, se salió de un pacto con Irán que incluía no atacarse. Si Trump quería algo lo hubiera pedido de forma civilizada, pero no, lo hizo como él quiso y le respondieron de una manera que no se esperaba ni tampoco fue grata. Gracias a la intervención del presidente Putin todo se fue calmando y es claro porque si no hubiera sido por él, realmente la vida humana hubiera estado al borde de ser extinguida considerando las avanzadas armas con las que se cuenta hoy en día.