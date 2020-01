Entrega IMSS ambulancias a cuatro municipios de Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila entregó cuatro ambulancias nuevas, que reforzarán el servicio de traslado de pacientes en los hospitales generales de cuatro municipios, no obstante, en próximas semanas se recibirán diez más, para dar un total de 14 unidades para el parque vehicular.

Las ambulancias darán servicio a la zona No. 11, en Piedras Negras, el No. 7, en Monclova, No. 18, en Torreón, así como el de subzona No. 21, en San Pedro de las Colonias.