UIF no encuentra relación entre Martha Sahugún y Legionarios de Cristo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha encontrado hasta el momento alguna relación entre la ex primera dama Martha Sahagún y los Legionarios de Cristo, pero ello "no exime que en próximas investigaciones y/o análisis" se ejerzan las medidas legales que correspondan.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió una denuncia el pasado 6 de enero en referencia a una nota periodística donde fue expuesta la presunta relación de la esposa del expresidente Vicente Fox Quesada como tesorera de la Orden de los Legionarios de Cristo. Sin embargo, después de realizar una consulta en los registros y bases de datos con los que cuenta, la UIF indicó que en éstos "no se encontró ninguna relación financiera como tesorera". Días después, el pasado 20 de enero, la orden religiosa solicitó información sobre la investigación en su contra del estado que guardaba la misma. La UIF informó a los Legionarios de Cristo que hasta el momento no se ha iniciado investigación o análisis por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra esa congregación. De acuerdo con un oficio con fecha del 21 de enero que exhibió la propia congregación, la Unidad de Inteligencia Financiera le informó que tras una consulta de los registros y base de datos con los que cuenta, no se ha iniciado tal investigación. Pero "lo anterior no exime que en próximas investigaciones y/o análisis, la Unidad de Inteligencia Financiera ejerza las medidas legales que a su competencia correspondan contra las personas físicas o morales de este caso y otras, siempre y cuando se encuentren elementos de presunta responsabilidad", expuso el organismo a través de información compartida por el área de Comunicación Social.