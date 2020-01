Sábado de ópera en el Isauro Martínez

El próximo primero de febrero a las 11:55 de la mañana en el Teatro Isauro Martínez, se transmitirá en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, la ópera Porgy and Bess del compositor y pianista estadounidense George Gershwin, esto como parte de la temporada 2019-2020, que se transmite desde el teatro estadounidense a más de 400 teatros del mundo.

Cabe mencionar que el clásico de Gershwin, Porgy and Bess, no ha estado en el Met en casi 30 años, con el último conjunto de vitrinas que tienen lugar en 1990. Esta actuación marcó sólo los 55th en la historia de la compañía desde que se estrenó aquí por primera vez en 1985. Así que no se puede negar que había una gran anticipación para lo que un nuevo Porgy y Bess podría traer, especialmente con un elenco de superestrellas en el escenario.

Visualmente atractivo, esta producción de Porgy and Bess cuenta con un conjunto rotativo que presenta la vivienda Catfish Row como una serie de edificios de dos pisos con un centro alrededor del cual la gente se reúne. La configuración permite que el entorno se llene constantemente y se sienta vivo con las personas.

En cuanto a la presentación, esta producción es probablemente todo lo que un público del Met podría pedir. Es animado, colorido, literal, y cuenta con algunas coreografías fuertes de Camille A. Brown a lo largo de muchos números corales. También hay una coreografía de lucha fantástica de David Leong cuando Crown asesina a Robbins y cuando Porgy finalmente hace lo mismo con Crown.

Bajo la dirección de David Robertson y la producción de James Robinson está opera podrá ser disfrutada por los laguneros a un costo de 150 pesos, con un descuento de 100 pesos para los estudiantes.

La ópera está retratada en dos actos, en lugar de tres, lo que significa que la primera Ley termina en la isla de Kittiwah, a mitad de lo que tradicionalmente se conoce como el Segundo Acto. Como tal, el trabajo finalmente comienza a arrastrar un poco con el primer acto con cuatro gotas de cortina diferentes que rompen el ritmo de la noche. En lugar de una "Pausa breve", escuchamos sonidos atmosféricos para mantener a la audiencia "en el momento", pero la realidad es que esto simplemente alarga lo que ya es una primera mitad expansiva.

La segunda mitad, que combina Hechos dos y tres no puede evitar sentirse un poco largo.

Proyección: