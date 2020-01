IBERO TRANSFORMA

Es innegable que cada persona tiene una forma diferente de aprender, y que asimismo tenemos diversas capacidades, habilidades y características, lo que marca un ritmo y estilo particulares. Numerosos autores han aportado su definición del concepto "estilos de aprendizaje"; Keefe (1982), por ejemplo, menciona que "son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes de aprendizaje".

Debido a lo anterior es que los docentes debemos integrar, de forma permanente, diversas metodologías y herramientas que respondan a la amplia variedad de estilos de los estudiantes que cada periodo nos toca acompañar. Una experiencia de aprendizaje que permite aprovechar conocimientos y experiencias de pensadores y emprendedores de todo el mundo es la que ofrecen las conferencias TED (Technology, Entertain­ment, Design).

TED es una organización no lucrativa que inició en 1984 el arquitecto Richard Saul Wurman. Es una comunidad global integrada por personas de diversas disciplinas con la misión de difundir ideas para cambiar actitudes. Ofrece pláticas con una duración promedio de 18 minutos, por lo que los expertos abordan los temas de forma precisa. Sirve como una plataforma para visionarios y maestros, en la que los individuos obtendrán un mejor entendimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestro mundo y las formas de mejorarlo. A través de su portal se puede acceder a estos conversatorios para verlos en línea o descargarlos. Muchos de ellos se ofrecen en distintos idiomas y algunos cuentan con subtítulos. Al término de las pláticas, es común que el expositor ofrezca una reflexión profunda sobre nuestra forma de actuar y de pensar. Se ha contado con la participación de ponentes tales como el Papa Francisco, Bill Gates, Simon Sinek, Bono y Stephen Hawking, entre otros.

Las TED talks incluyen temas tales como ciencias, negocios, entretenimiento, educación, emprendimiento, problemas globales, arte y política. Esta forma de difundir conocimiento ha logrado éxito en todo el mundo y mantiene la idea de que todas las personas tienen una historia que vale la pena compartir. Tienen un esquema preestablecido en términos de duración y formato; deben apegarse a las diez reglas de TED. Estos mandamientos que deben acatar los expositores incluyen lo siguiente: Sueña en grande, muestra tu verdadero "yo", haz simple lo complicado, conecta con las emociones, no presumas tu ego, no vendas en el escenario, mantén abierta la conversación, no leas tu discurso, termina a tiempo y ensaya tu charla.

También cuentan con la plataforma TED-Ed, una biblioteca de videos animados sobre diversos temas que puede servir a alumnos de diferentes grados. Incluye actividades que permiten conectarse y colaborar con alumnos de otras partes.

En resumen, TED aporta elementos valiosos que le ayudan al docente y sus alumnos a explorar pensamientos y experiencias globales, muchas de ellas disruptivas, por lo cual se convierte en una interesante metodología que complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje.