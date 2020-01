La 4T apuesta por la cultura comunitaria

Dentro de la ceremonia de reapertura del Museo Regional de La Laguna, recinto lagunero que permaneció cerrado por más de un año por remodelaciones, la representante de la Secretaría de Cultura a nivel Nacional Alejandra Frausto Guerrero otorgó una breve entrevista al Siglo de Torreón en la que cuestionada por la discreción de los recursos, los cuales eran captados más por las grandes instituciones que por promotores y artistas de a pie, mencionó "es una pregunta pertinente porque tiene que ver con el nuevo programa de la Secretaría de Cultura que es Cultura Comunitaria como bien dices el presupuesto y los esfuerzos van a las grandes instituciones, a las grandes cabezas que esas están atendidas a través de los programas históricos como por ejemplo el Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), a las distintas instituciones de Bellas Artes, al INAH".

Pero aseguró que es a través de la estrategia del nuevo programa que los artistas comprometidos y los promotores culturales que se encuentran en regiones vulnerables, están encontrando las puertas abiertas de la institución por medio de la cultura comunitaria.

Reiteró que desde que se aplicó el programa ahora se favorece a "aquellos artistas comprometidos con una sociedad y sobre todo en la construcción de paz, que eso es uno de los compromisos prioritarios de la secretaría con la 4T (Cuarta Transformación)".

Alejandra Frausto puntualizó que desde hace poco más del año se trabaja, sobre todo, en reconocer la fuerza cultural que hay en todo el país. "No solo en el centro, no sólo en la capital, sino el reconocer el poder de la cultura en cada comunidad, en cada municipio y darle un papel, no accesorio, ni adorno, sino algo estratégico en la transformación de México. Para la 4T es fundamental la cultura, no se puede hacer una transformación sin un movimiento cultural con sentido social profundo como el que estamos viviendo".

Fue durante el periodo octubre- diciembre del 2019 y en el marco de la Estrategia "Juntos por la Paz", que la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), invitó a agentes culturales, compañías, agrupaciones, equipos y colectivos de circo social, teatro comunitario y exhibidores independientes de cine a participar en el programa Cultura Comunitaria, por ello se realizaron funciones artísticas y culturales en las zonas prioritarias, ubicadas en 38 municipios del país.

Cabe recordar que la Compañía Cometas originaria de Gómez Palacio, Durango fue una de las beneficiadas del programa mencionado, por lo cual pudieron llevar arte circense a la colonia Mayagoitia, esto por medio de talleres que fueron aprovechados por los niños y jóvenes que habitan la zona.

"En la Compañía Cometas con el proyecto Primera Llamada hemos podido experimentar los beneficios y las bondades que ofrece el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura. Desde que comenzamos a trabajar en el eje de Semilleros Creativos, el grupo que habíamos formado durante el 2017 ha crecido de gran manera. Nos ha permitido atender el doble de alumnos, comprar equipo y material indispensable que garantice la seguridad y el correcto desarrollo de las actividades. Se les han presentado oportunidades increíbles como recibir asesoría de reconocidos artistas, viajar a otros estados y presentarse en un escenario tan importante como el Auditorio Nacional, ahora en esta segunda etapa no tenemos la menor duda de que gracias al programa podremos alcanzar nuevos objetivos y seguir creciendo", mencionó el artista circense Alfonso Guzmán de la Compañía Cometas.

Por su parte la secretaria de Cultura de México reiteró que con este proyecto tratan de dar cabal cumplimiento al derecho humano a la cultura, "pero sobre todo en aquellos lugares en donde una fisura social es más profunda, donde nos preocupa la descomposición social y la ruptura. Porque la cultura transforma, hace comunidad, construye espacios de paz, de armonía y una profunda transformación en el ser humano que la practica, pero alrededor de toda su comunidad. Imagínense un ejercicio como de una acupuntura social que empieza penetrar a toda la región. El programa de Cultura Comunitaria va a crecer".

Por otro lado, es importante mencionar un caso que se presentó en el estado de Coahuila, con la propuesta de En el Sucro, compañía de teatro liderada por la artista Martha Chávez, que al igual que la Compañía Cometas se suponía recibiría un recurso por medio del proyecto Juntos por la Paz que se liga al proyecto de Cultura Comunitaria para montar la obra La Nuevo México: Allí donde quedó el ombligo en zonas vulnerables, propuesta que fue cancelada en varias ocasiones debido a un "corte administrativo".

En la experiencia de Martha Chávez y según lo declaró en una entrevista publicada por esta casa editorial el 14 de diciembre del 2019 el programa (Cultura Comunitaria) carecía de seriedad por solamente cortar el recurso sin darles una explicación. Por lo que, declaró, su compromiso con la comunidad los hizo trabajar a marchas forzadas para conseguir por otro lado el presupuesto y así poder ejecutar las funciones programadas.

"Lo que sí me queda claro es que (Juntos por la Paz) fue una convocatoria engañosa y de mala fe. Porque si todos los que estamos aquí actuamos de buena fe, la institución está actuando de mala fe porque no nos han dado ni una explicación", expresó en su momento la directora de la compañía de teatro En el Sucro.

Lo anterior fueron sólo dos testimonios que a su manera han vivido los bondades o carencias del programa Cultura Comunitaria que en voz de Alejandra Fraustro es uno de los más importantes a nivel nacional.

Para concluir la secretaria refirió que este año en el estado de Coahuila se rebasó los 35 millones de pesos destinados para materia cultural y los comparó con los 16 millones aplicados el año pasado. A nivel nacional son 13 mil millones de pesos los que se aprobaron en este 2020.