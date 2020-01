'BIEN CHIVA'

La pasteurización de la leche de cabra se consigue calentando ésta a unos 60° C en recipientes abiertos, Por un lapso de 20 a 30 minutos, enfriándola en seguida.

La pasteurización y una adecuada "cadena de frío" han sido una excelente solución para proporcionar leche a un alto numero de consumidores en los Países, regiones o Estados que han establecido esas técnicas, sin embargo, la operación y el mantenimiento de este sistema implica de un costo alto.

Como una posible solución al problema antes mencionado, se ha desarrollado el proceso UHT (del inglés Temperatura Ultra Alta) que da un tratamiento térmico-enérgico a la leche o producto lácteo a tratar. A unos 140° C, sin pasar de 4 segundos, permite mantener por un buen sabor aun en la leche fluida. El resultado de este proceso es un producto comercialmente estéril, es decir, sin microorganismos dañinos y, así, puede durar a temperatura ambiente, aun extremas, en un recipiente apropiado (aséptico) un mínimo de tres meses.

La leche Ultra pasteurizada es un producto estéril con envasado aséptico, que no requiere de almacenamiento en frío a lo largo de la cadena de distribución y consumo, que aun después de abierto el envase a temperatura ambiente requiere de 48 horas para ser perecedero, razón de su mayor crecimiento que la leche pasteurizada, que requiere de la "cadena de frío" durante su almacenamiento, distribución y consumo.

El volumen de leche ultra pasteurizada en el periodo comprendido de 2006 a 2015 creció el 45 %.

Por estas razones, es necesario que las Agrupaciones de caprinocultores, ya sea Unión de carinocultores de la Región, COMECAPRI o la CNOG, respalden a los Productores de la Laguna, gestionando o tramitando ante LICONSA, ya que esta instalando centros de acopio de leche de vaca en Lerdo y Nuevo Dgo. Y en -Francisco I. Madero por el lado de Coahuila, -también la leche de cabra es muy buena- y posteriormente, esta misma empresa descentralizada introduzca al mercado nacional esta la leche de cabra UHT, la cual vendrá a revolucionar el mercado lácteo del País, ya que será una leche que poseerá las características propias de la leche de cabra, (lactosa de fácil digestión, alta en vitaminas y minerales esenciales, etc,) mas la calidad que le da el proceso de Ultra pasteurización.

Se estima que la producción de leche ultra pasteurizada continuara creciendo de una manera importante debido a las siguientes ventajas:

a).- No requiere de inversión en redes de frío.

b).- Alta vida de anaquel sin necesidad de refrigeración. Facilita la logística de manejo y distribución de inventarios por parte de la empresa, teniendo la posibilidad de distribuir la sobre oferta estacional de leche en verano a épocas donde la producción de leche disminuye (otoño e invierno).

c).- Es un producto conveniente ya que el ama de casa no necesita acudir diariamente para comprar su leche. Con una sola compra puede cubrir sus requerimientos de una semana y no necesita refrigerador para conservarla.

d).- Es un vehículo para agregar otros componentes nutritivos como vitaminas y minerales.

d).- El producto leche Ultra pasteurizado en envase aséptico tiene la característica de convertir un producto perecedero en no perecedero con costos de comercialización y almacenamiento y transporte sin el requisito de la cadena en frío.

e).- La leche ultra pasteurizada en los últimos 10 años ha presentado un crecimiento del 440% con relación a leche pasteurizada por dos razones: Primera, la pérdida del poder adquisitivo de la población que vive en extrema pobreza. Segunda, como consecuencia y efecto de los niveles de bienestar y satisfactores para conservar perecederos o ausencia de energía eléctrica en una parte importante de comunidades rurales y colonias urbanas, hacen que la leche ultra pasteurizada satisfaga este mercado en el cual se tiene un producto que se convierte en perecedero 24 horas después de su apertura sin refrigeración.

Existe una demanda insatisfecha en las áreas rural y suburbana de las principales ciudades de los Estados de Durango, Coahuila, Zacatecas y Chihuahua, en estos lugares no es constante el suministro de leche fresca por las empresas industrializadoras de la leche, lo que representa nichos de mercado importantes para el desplazamiento de la leche ultra pasteurizada que se pretende comercializar.

Otro aspecto importante y a favor es el de que esta leche de cabra ultra pasteurizada se puede comercializar -con la ayuda de los Gobiernos Estatales de Coahuila y de Durango- en los diferentes hospitales o en los Sistemas del D.I.F, ya sea en guarderías o asilos de los Estados involucrados. Por la calidad y cualidad de esta leche de cabra, en Francia, España y los Estados Unidos, desde hace bastante tiempo que realizan esta proceso técnico en la leche de cabra.