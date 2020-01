Egresos para cultura aumentaron 7 mdp

Según el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila en su ejercicio 2020, la Secretaría de Cultura estatal recibirá 247 millones 464 mil 164.3 pesos, es decir, 7 millones 381 mil 604.13 pesos más que en el ejercicio 2019 (cuando recibió 240 millones 082 mil 560.40 pesos).

En cuanto a las transferencias hacia las organizaciones no gubernamentales, el Gobierno Estatal destinará 81 millones 451 mil 200 pesos a 19 ONG. Dato menor a 2019, cuando se otorgaron 82 millones 991 mil 200 pesos a 23 organizaciones. Es decir, para 2020 existe una reducción de 1 millón 540 mil pesos y el retiro del apoyo a 4 organizaciones no gubernamentales.

En el rubro cultural, Camerata de Coahuila encabeza la lista con una transferencia de 18 millones de pesos al año. Le continua el Museo de las Aves de Saltillo con 7 millones 895 mil 200 pesos. Seguido del Museo Arocena con 4 millones 800 mil pesos. Así como del Patronato del Teatro Nazas con 3 millones 200 mil pesos.

Cabe señalar que el Patronato del Teatro Isauro Martínez (TIM) no aparece en el Presupuesto de Egresos 2020, situación similar a 2019 cuando tampoco apareció, aunque el Gobierno Estatal sí brindó recursos al TIM después de la publicación del presupuesto.

Sobre el procedimiento para elegir a las organizaciones no gubernamentales que recibirán el presupuesto, Fernando Izaguirre, diputado del Distrito 9 y secretario de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, manifestó que él no contaba con el criterio utilizado por la Secretaría de Cultura.

"Se supone que tiene que ser de acuerdo al bien mayor que esté generando cada ONG, pero no tengo realmente el criterio que utilizaron para ellos canalizar los recursos".

En cuanto a que los recursos lleguen a los creadores de a pie, Izaguirre no dio norte claro y mencionó que ése y otros temas se estarían tratando en la primera reunión del consejo.

"El mismo consejo tiene la facultad para estar midiendo lo que se está ejerciendo, cómo se está ejerciendo e incluso la idea es que también ellos ayuden a darle un trámite a algunas asociaciones para poder ayudarlos. Es como debe de ser, porque es una participación ciudadana importante. En el año pasado lo que nosotros revisamos y vimos, fue que hubo una buena participación de la Secretaría de Cultura de estado, siempre es muy difícil darle gusto a todos faltó apoyo en algunas".

Por otro lado al buscar la declaración de parte de la titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, Ana Sofía Camil, ésta comunicó por medio de una vocera de la dependencia que se encontraba en medio de una junta, y respecto al tema de los egresos para la cultura en el 2020, mencionó no poder ofrecer una declaración debido a que apenas en estos días tendría la reunión de gabinete donde se le informará cómo quedará el presupuesto para la dependencia que preside.

Respecto a la cuestión de por qué el patronato del TIM no aparece en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el ejercicio 2020, Claudia Máynez, directora del TIM, señaló que se debió a un atraso en la solicitud para la renovación del convenio que el patronato del teatro no realizó a tiempo. "El patronato es quien tiene que realizar la solicitud y tiene que presentarle con el secretario de Finanzas. Entonces ha sido un pequeño atraso y creo que por eso no aparecimos en este presupuesto".

Máynez señaló que fue el mismo caso para el año 2019, donde el TIM tampoco apareció en el presupuesto. En ese entonces, el gobierno estatal le brindó un retroactivo al teatro a mediados de año, debido a que en 2018 no recibió presupuesto estatal a causa del cambio de administración del gobierno y del patronato. Entonces, el presupuesto estatal que recibió el TIM en 2019 fue de 3 millones 200 mil pesos. Para 2020, Claudia Máynez espera que el recinto de la avenida Matamoros reciba 1 millón 600 mil pesos, cifra que regularmente reciben del Estado.

Cabe señalar que este patronato opera tres recintos: el Teatro Garibay, la Escuela de Música Santa Cecilia y el propio Teatro Isauro Martínez, y que por parte del municipio de Torreón recibe 79 mil pesos al mes, es decir, 948 mil pesos al año que son repartidos entre los tres centros culturales. A eso se resta 1 millón 30 mil pesos que el Gobierno Federal dejó de otorgarle al teatro en 2019, debido a que decidió no financiar a las asociaciones civiles del país.

Sobre la resolución en el presupuesto que les otorgará el Estado de Coahuila, Máynez no señaló una fecha exacta, sólo se limitó a declarar que el patronato ya "está trabajando en eso. Va a pedir la cita con el secretario de Finanzas, para arreglarlo y llevar la solicitud. En cuánto les den la cita, dependiendo de la agenda del secretario de Finanzas, yo creo que la resolución va a ser rápida".

El Teatro Isauro Martínez cumplirá 90 años en el mes de marzo.