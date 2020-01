Ibero transforma

FORMACIÓN INTEGRAL

La Universidad Iberoamericana Torreón, como institución de educación superior confiada a la Compañía de Jesús, asume una formación de personas, íntegras y profesionales, preparadas para el servicio a los demás. Si una institución declara ciertas intenciones, valores, ideario, filosofía, etc. pero no se expresan esas intenciones y orientaciones inspiracionales en su estructura organizacional, en su forma de gestión, en el modo de tomar decisiones, en sus planes de estudios, en su modelo educativo, en su comunidad educativa en general, está asumiendo que no se tiene realmente la voluntad de cumplir con esas orientaciones fundamentales de la institución. Es por ello que la Universidad Iberoamericana Torreón está en permanente construcción y redefinición, partiendo de su modelo educativo y siendo fiel a su filosofía educativa, buscando permanentemente la mejora continua y pone siempre al hombre y a la mujer como el centro de nuestra tarea educativa.

Esta es una de las razones por las cuales la Ibero Torreón emprendió el camino de revisar cada cierto tiempo la totalidad de sus planes de estudios de licenciaturas y posgrados, con el fin de cumplir por una parte con lo que, de conformidad con nuestro modo propio de proceder y de ver el mundo desde el tipo de universidad que somos, concebimos como necesidades de la sociedad y, por otra parte; ser congruentes con la inspiración que nuestro fundador y sus sucesores nos han legado como modelo educativo de la Universidad.

La congruencia es algo que se debe vivir; no es posible sólo explicarla, difundirla o ponerla en un documento rector de la institución. Nuestra filosofía educativa nos convoca a ser una institución que tenga como fin el fomento de la cultura superior objetiva mediante la formación de profesionistas, maestros, investigadores y técnicos. Esta formación, sin embargo, no se reduce a la capacitación propia de cada profesión o disciplina; sino que se dirige a la formación integral de hombres y mujeres que sean capaces de ejercitar con excelencia actividades profesionales, pero con una actitud humanista. Como lo pregonan los documentos fundantes rectores de la Universidad y teniendo como referencia lo dicho por el P. Hans Peter Kolvenbach, SJ hace algún tiempo, "El criterio para evaluar una universidad de la Compañía (de Jesús) no es lo que la universidad pretende de sus estudiantes, sino en definitiva lo que los estudiantes lleguen a ser, y la responsabilidad cristiana adulta que demuestren en el futuro para trabajar a favor de sus prójimos y de su mundo".

Para ello, entre otras, la Universidad cuenta con un programa permanente de formación, capacitación y actualización continua para la planta de profesores de la Universidad, de tal forma que los valores del ideario y la filosofía permeen a las áreas, se demuestren, se difundan y se proyecten en cada una de las asignaturas de las licenciaturas y los posgrados, y se hace hincapié en que la tarea formadora de hombres y mujeres en la Universidad es de todos cuantos pisamos las aulas y especialmente de los profesores al conocer y aplicar el modelo educativo de la Universidad.

Lo que se busca con esta propuesta de formación integral es formar hombres y mujeres con las siguientes características: 1.- Persona crítica, no del montón. Una vez que se pasa por nuestros espacios de aula no se puede seguir pensando la realidad sin experimentar y sentir que podemos participar más creativamente. No partimos de la sentencia "de tal palo tal astilla" u "ojo por ojo, diente por diente" sino que se es persona capaz de recrear la historia a partir de propuestas de cambio en el hombre y la mujer, socialmente identificado; 2.- Persona que desarrolla un concepto de humanidad en constante observación del entorno. Es pensar en los demás y lo que le rodea, es desarrollar una perspectiva de dimensión sustentable en la persona; 3.- Persona que vive y promueve armonía. Propuesta de construcción para nuestro país, en medio de incertidumbres económicas, inseguridad social, persecución de medios, violencia instituida hacia la mujer, por mencionar algunas circunstancias que retan la armonía; y, 4.- Persona situada en su entorno local, para analizar, proponer y mediar situaciones de mejora de la calidad de vida todos. Este es el compromiso de la formación integral. Feliz Navidad.