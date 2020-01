Escribir acerca de las cabañuelas es un tema obligado al iniciar el año, en este espacio de Vida Campirana, que es un tema que ya es poco conocido por lo cual es importante conocer lo que significan.

Hoy es domingo 5 de enero y acabamos de concluir las festividades navideñas con el reciente festejo de Día de reyes y como ya es costumbre en este espacio hablaremos de LAS CABAÑUELAS. Las cabañuelas se presentan durante el mes de enero y por muchísimos años fue la manera en que nuestros antepasados se guiaban para conocer por anticipado el comportamiento del clima durante el año mes por mes.

Las cabañuelas corren del 1 al 12 de enero representando progresivamente los meses de enero a diciembre del 13 al 24 los meses son volteados como se les conoce es decir de diciembre a enero y del 25 al 30 son 2 meses por día, o sea el 25 son los meses de enero y febrero hasta llegar al día 30 con los meses de noviembre y diciembre y finalizamos con el día 31, en el cual los meses corren por horas siendo dos horas por mes de enero a diciembre.

Hoy que es día 5 está representando el mes de mayo, se presumía que el comportamiento del clima a través de las cabañuelas era un indicativo de cómo sería el año mes por mes por ejemplo, si el día 1 de enero se presentó frío o lluvioso como acaban de presentar aquí en la Comarca Lagunera y en muchas partes de la República mexicana, se presumía que así se presentaría para ese mes del año actual, y me refiero a las cabañuelas y su comportamiento climático en tiempo pasado, ya que desde mi muy particular punto de vista las cabañuelas ya no son guía para las actuales generaciones, primeramente porque son desconocidas por la mayoría, especialmente por los jóvenes y sobre todo porque ya no son precisas debido a las múltiples agresiones que le hemos hecho al planeta que se ha revertido en el cambio climático y un sinnúmero de efectos dañinos como sequías, inundaciones, daño a la capa de ozono, pérdida de especies animales y vegetales y muchos otros daños con los que la madre naturaleza se ha manifestado, aunque debo reconocer que aún muchas personas especialmente las que viven y trabajan en el campo le siguen teniendo fe y creen que las cabañuelas siguen siendo ciertas, y quizás si lo sean. Hasta no hace mucho tiempo las tierras de temporal se preparaban para realizar los cultivos con mucha esperanza por parte de los campesinos y recibir la bendita lluvia, la cual ya no llega oportunamente como antaño.

A propósito con esta fecha de año nuevo y su relación con el campo, es mi deseo compartir con mis gentiles lectores de Vida Campirana este mensaje tan hermoso que son pensamientos de un agrónomo y cuyo autor desconozco y cuya poesía se titula…

El primer día del año amanece lloviendo y eso bendice la tierra.

Es una señal de que será un tiempo de frutos y buenas cosechas.

En el campo, los más viejos calladamente sonríen, porque renace en su árida piel la esperanza de ver el milagro de la vida; el parir de la tierra.

Los ancianos lo saben y lo callan, sólo empezarán en silencio gozoso a desempolvar los viejos aperos de labranza.

Enero con lluvia, en el año habrá cosecha segura.

La naturaleza nos regala el mejor mantel que tiene, nosotros tendremos que esforzarnos por poner la mesa con nuestro trabajo, actitud positiva, inteligencia y sagacidad, para levantar una abundante cosecha.

Enseguida un mensaje de Año Nuevo…

Me llamo Año Nuevo, llevo mucho tiempo esperando este turno para encontrarme contigo y por fin llegó. Ahora es el momento para que tú me crees, me des vida con tus proyectos, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, pero sobre todo con tus acciones. ¿Cómo quieres que sea? Ya estás usando la agenda que lleva mi nombre y deseo que me concedas un privilegio, solo uno; quiero que me hagas el mejor año de tu vida. A ver, ¿Cuál de tus otros años te había pedido esto? Ninguno. Yo sí vengo y me planto con mis cuatro números frente a ti, porque quiero ser el año en que te atrevas a hacer más cosas. El año en que pienses y actúes más en grande, en que compartas tus talentos y capacidades con mayor generosidad, el año en que tu mente, corazón y cuerpo produzcan mejores cosas, en forma honesta para tu beneficio y el de los que te rodean, el año en que más cariño y atención brindes a los tuyos. Los altos y bajos del año viejo se fueron ya con él… ¡¡Ahora me toca a mí por favor!! ¡¡Disfrútame!! Lléname de experiencias, diviértete mientras estamos juntos. Quiero irme con el siguiente diciembre agotado, pero lleno de cosas buenas y con el privilegio de haber sido el mejor de todos y así haber logrado mi propósito. Acuérdate que viviré para siempre en ti, porque no podrás olvidar lo increíble que fue nuestro tiempo juntos; espero que hayas estado esperando este año con mucha ilusión, con todos tus anhelos, porque será un maravilloso año. Un fuerte abrazo, atentamente Año Nuevo 2020.

A todos mis fieles lectores deseo la salud, la dicha, la paz y prosperidad reinen en cada uno de los miembros de su hogar durante el año 2020… que la esperanza por ser mejor cada día viva siempre en cada corazón y que Dios nuestro señor mande una lluvia de bendiciones para cada uno de los 366 días de este año bisiesto que acaba de iniciar. Agradezco infinitamente por la gentileza de su aceptación en este espacio de Vida Campirana y que Dios me permita seguir contando con su atención en este año, en que podrán continuar leyéndome el primer domingo de cada mes en el medio impreso y como cada domingo en la sección laguna de la página web. Próximamente trataré el tema la poda y plantación de los árboles y su importancia, ya que estamos por iniciar estas actividades que son propias de los primeros meses del año, para que estén preparados y las realicen oportunamente, para mejorar nuestra casa grande llamada planeta tierra. Nuevamente Feliz Año Nuevo para todos.

Y como siempre al finalizar un pensamiento ilustre a la temática de hoy.

«Quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos» Paulo Coelho

Escritor y novelista brasileño

