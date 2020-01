Casa Mudéjar arranca actividades

Desde el 14 de octubre que fue inaugurada la Casa Mudéjar (edificio histórico que experimentó una remodelación), registró un promedio de 100 visitantes por día, esto según Teresa Muñoz Ortiz, directora de este centro cultural.

"Teníamos un récord de más de 100 personas por día antes de vacaciones y lo rompimos, en un sólo día llegamos a tener más de 130", puntualizó.

El registro con el que cuentan, contabiliza hasta el último día de noviembre y se tiene el número de 2 mil 300 visitantes. En ese sentido Teresa Muñoz manifestó que los que acuden se expresan positivamente del rescate del edificio, al considerarlo con gran valor histórico, agregó que ha pesar de no ser un museo el lugar es visitado con gran expectativa por gente local y foránea.

La directora del lugar informó que para este 2020, la Casa Mudéjar arrancará con talleres que abarquen el aspecto literario, el dibujo y la música.

"Vamos a continuar con el café literario que iniciamos el año pasado. Esto no quiere decir que es que si no entraron el año pasado no pueden entrar. Estamos recibiendo todavía a la gente, el café literario inicia el lunes 20 de enero. El horario es de 5:30 a 7 de la tarde".

Indicó que tendrán a un coordinador especializado cada sesión. Dijo, esta actividad tendrá un costo de 200 pesos por cuatro sesiones.

"También estamos añadiendo un curso de introducción al taller de creación literaria, es un curso un poquito más largo, en el sentido de que son más horas, vamos a ver géneros como novela, cuento, poesía, crónica y cada fin de semana va a participar un maestro diferente también. Este lo estamos manejando de 4 a 7 de la tarde los viernes. Y el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde".

Otros de los talleres que estarán ofreciendo tiene que ver con dibujo y con la ejecución de guitarra flamenca. El primero recibirá alumnos a partir de los 10 años y se llevará a cabo de 4:30 de la tarde a 7 de la noche, el segundo será de 5:30 a 7 de la tarde. Ambos arrancarán clases el día 15 de enero.

"Y finalmente estamos viendo la posibilidad de uno de danza española platicamos con una maestra, ella esta dispuesta, estamos viendo la cuestión del espacio porque sería más que danza, con mucho movimiento, mucho desplazamiento".

Por último, invitó a los interesados a visitar el Facebook: Centro Cultural Casa Mudéjar para consultar sobre los maestros que impartirán los talleres y las inscripciones.

Acción cultural: