"Me da la décima parte de una pastilla de Viagra". Esa peregrina petición le hizo un anciano al asombrado farmacéutico. "Señor -le indicó éste-: una dosis tan reducida no le ayudará a la hora de estar con una dama". "No la quiero para eso -precisó el veterano-. La necesito nada más para no mojarme los zapatos al ir a desaguar". Doña Gorgona es mujer de talante áspero. En la tlapalería le ordenó en modo brusco al dependiente: "Dame una escoba. Y rápido". El muchacho le entregó una. "¡De espiguilla no, pendejo! -le arrojó la escoba doña Gorgona-. Yo la quiero de fibra plástica". "Aquí la tiene, señora -le dijo cortésmente el encargado alargándole la escoba-. ¿Se la envuelvo o se la va a llevar volando?". El padre Arsilio visitó un barrio pobre de la ciudad y fue puerta por puerta saludando a los vecinos. En una casa le informó el ocupante: "Tengo 14 hijos". "¡Bendito sea Dios! -lo abrazó el amable sacerdote-. ¡He aquí un buen católico que a pesar de su pobreza ha recibido con alegría y gratitud todos los hijos que el Señor ha tenido a bien mandarle! ¡Recibe igualmente de mi mano la bendición del Cielo!". Dicho eso don Arsilio pasó a la siguiente casa. Ahí le dijo el vecino: "Soy padre de 12 hijos". "¡Gloria a Dios! -se emocionó de nuevo el cura-. ¡Otro buen católico!". "No soy católico -precisó el hombre-. Soy evangélico". "Ah, ya veo -replicó el padre Arsilio en tono agrio-. Doce hijos. Debes ser un maniático sexual". El año que se va no fue muy bueno. Me refiero a la vida pública, que en cuanto a la privada el hecho de haber conservado hasta hoy la vida es suficiente don para pensar que el 2019 fue bueno. Imposible decir lo mismo en relación con el primer año de gobierno de AMLO. Inseguridad creciente, visible estancamiento económico, aumento rampante de la criminalidad, administración errática, populismo demagógico. Tales fueron algunos de los males que privaron en el escenario nacional. Esperemos que un sincero examen de conciencia haga que nuestro Presidente considere la posibilidad de hablar menos y escuchar más. Mientras tanto, divididos y polarizados por la fraseología presidencial, y sin rumbo cierto las acciones oficiales, pidamos "de la Nación Mexicana la unión y feliz gobierno". ¡Mañana! Sí, mañana aparecerá aquí "El chiste más pelado del año". Chascarrillo más rojo y más desfachatado será difícil encontrar. ¡No se lo pierdan mis cuatro lectores!... Dos tipos fueron a cazar patos en la laguna. Uno de los cazadores sugirió: "Para acercarnos a ellos sin que nos sientan nos cubriremos con esta piel de vaca". Así tapados fueron hacia la laguna. En eso dijo uno: "¡Rápido! ¡Prepara el rifle!". Preguntó el cazador: "¿Se acercan los patos?". "No -respondió muy apurado el otro-. ¡Se acerca el toro!". Nalgarina Grandchichier, vedette de moda, llegó al teatro luciendo un finísimo abrigo de piel. Le dijo llena de admiración una corista: "Debe haberte costado un ojo de la cara". Replicó Nalgarina: "Con la cara no tuve que hacer nada". El abuelo de Babalucas comentó: "Cuando está por terminar el año me siento triste". Le sugirió el badulaque: "Pos no se siente". Don Poseidón vio en el sillón grande de la sala a Glafira, su hija, en estrechísimo brazo pasional con su novio. El muchacho, según se veía a simple vista, se hallaba en estado de febril excitación erótica. Le preguntó el vejancón a la muchacha: "¿Hay algo que tu novio pueda tomar? ¿Un café? ¿Una copa? ¿Una ducha helada?". El secretario académico le dijo al director de la secundaria: "Creo que es riesgoso que en el plan de estudios aparezcan juntas las materias 'Educación Sexual' y 'Trabajos Manuales'. No debemos darles ideas a los chicos". FIN.