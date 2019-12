¿Para qué sirve tomar té de canela con miel?

En esta temporada de invierno saborea los beneficios que te aporta el tomarte una taza de infusión de canela con miel y evita enfermarte. Aquí te contamos varios de los beneficios de esta deliciosa bebida.

En esta temporada navideña aumenta el frío y con él las enfermedades respiratorias, pero ¿sabías que tomar canela con miel te ayudará fortalecer tu sistema inmune evitando que te enfermes y aportando otros beneficios?

Disfruta de una rica infusión de canela con miel, y fortalece tu cuerpo.

Ya que la canela, además de sus usos en la cocina para potenciar el sabor a ciertos platillos, es buena para la salud, según varios estudios realizados.

Uno de estos es fue el publicado por la revista Annals of Family Medicine y elaborado por científicos de la Universidad del Oeste de la Facultad de Connecticut, donde se observó que los consumidores habituales de la canela experimentaron un descenso en los niveles de colesterol total y el LDL (tipo de colesterol que aumenta el riesgo de un ataque al corazón), así como en los triglicéridos. Dichos beneficios también se obtienen de la infusión de canela.

Añadir miel, de abeja a la infusión de canela aumenta las propiedades, pues no solo sirve para endulzar la bebida caliente, también tiene cualidades nutritivas.

La miel natural contiene naturalmente pequeñas cantidades de vitaminas y minerales como: niacina, riboflavina, ácido pantoténico, calcio, magnesio, manganeso, potasio, fósforo y zinc, informa el portal Medical News Today.

Agregar miel a la infusión de canela, te ayudará a combatir y evitar los trastornos respiratorios como los resfriados y la gripe, así como la faringitis o bronquitis tan comunes en esta época de frío, según la US National Library of Medicine Institutes of Healt ya que esta sustancia es antiinflamatoria y antiséptica.

Entonces ya sabes, no olvides tomarte una deliciosa infusión de canela con miel que no solo te quitará el frío también evitará que te enfermes este invierno.