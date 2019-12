VIDA CAMPIRANA

Ayer sábado 21 de diciembre inicio el invierno en el hemisferio norte dentro del cual se localiza nuestro país, y habrá de concluir el próximo 19 de marzo para dar paso a la primavera.

El invierno es la última de las cuatro estaciones del año y se caracteriza por ser la más fría, y como mencioné al principio, el invierno inicia en diciembre el cual es un mes de gran alegría, entusiasmo, colorido y algarabía, pero también de mucha nostalgia pues diciembre está asociado a la navidad, esa bella época que para mí es la más linda del calendario por lo que ella representa para el mundo.

Navidad significa natividad y es el nacimiento del niño Jesús el hijo de Dios que vino al mundo como nuestro redentor para salvarnos a la humanidad del pecado.

A estas fechas y ya faltando pocos días para la cena de nochebuena en todos los hogares de fe cristiana seguramente están con un nacimiento en un rinconcito de la casa que evoca la historia en la que recordamos las condiciones en las que nació el niño Dios, después de un largo peregrinar de los padres del niño, la Virgen María y el señor San José, pidiendo posada para pasar esa noche previo al nacimiento donde les fue negado muchas veces hasta llegar a un humilde establo y ahí nuestro redentor nació hace ya casi 2019 años, en el portal de un establo en Belem rodeado por una mula y un buey y otros animales del establo como los borreguitos el niño que nació en un pesebre con paja recibió el calor con el aliento de estos animales que al verlo desnudo y en medio de un frío invernal; después de este acontecimiento una grande, hermosa y brillante estrella ilumino el firmamento para avisar a todos los habitantes en donde se encontraba este preciosos niño que sería y es el "Rey de Reyes", después de ello empezaron a llegar guiados por esta estrella toda clase de peregrinos desde los más humildes pastorcillos que llegaron con todo tipo de presente para adorarlo y entonar hermosos villancicos en su honor, hasta los más ricos y potentados personajes como los tres reyes que llegaron desde muy lejanos países de oriente después de un azaroso viaje y traían regalos como el oro, mirra e incienso, estos reyes llamados Melchor, Gaspar y Baltazar y son los que hoy conocemos hoy como los "Tres Reyes Magos"; esto que hoy narro es lo que bien aprendí y viví felizmente en mi niñez y que en la medida que hoy puedo lo inculco con mi familia y conocidos, al igual que las posadas navideñas, pues son parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura mexicana las cuales desafortunadamente se están perdiendo y no debemos permitir, al respecto hoy domingo en la noche las puertas de mi hogar, mi familia y yo habremos de recibir a unos peregrinos en una de las nueve posaditas que hoy nos toca vivir como anfitriones en nuestra colonia de esta bella ciudad de Torreón Coahuila, en donde se podrá admirar el nacimiento con todos los personajes y elementos, además de la gobernadora esa sencilla y aromática planta del desierto que nos evoca a esta época navideña, las esferas que penden y emiten sus hermosos colores que alegran nuestra vista junto con los brillantes tonos de las luces que adornan y a un lado de mi hermoso nacimiento el tradicional árbol navideño, todo esto esperamos en Dios que así será alegrado con los tradicionales villancicos y culminar rompiendo la tradicional piñata para alegría de los presentes especialmente los niños, los cuales recibirán el bolo, esa bolsa llena de cacahuates y dulces, estas bolsas con su rico contenido serán como antaño de papel porque debemos retroceder también en volver a usar lo reciclable evitando el uso de los plásticos.

El Espíritu de la Navidad que se expresa por medio de todos los arreglos navideños, estatuas de San Clauss, la nieve, el dar regalos y tarjetas, nacimientos, hacer arbolitos, la comida navideña y el canto de Villancicos y canciones por todas partes, recordemos que los mejores deseos en esta navidad se manifiestan a través de un regalo, una llamada, una tarjeta, las visitas con amigos y familiares.

Estamos ansiosos todos porque nos reunamos este 24 de diciembre para celebrar la llegada de la navidad con un corazón dispuesto, lleno de amor para recibir a ese precioso niño este 25 de diciembre en que el mundo celebra la navidad… y tengamos todos presente que lo mejor en la cena no es lo que está al centro de la mesa sino a su alrededor que es la familia y los amigos celebrando en unidad la llegada del niño Jesús y recordando ese espíritu de la navidad que siempre trae los mejores deseos que nuestro corazón tenga siempre el amor, la paz, el perdón, la salud, la armonía, la prosperidad, la unidad, la esperanza y tengamos presentes a aquellos más desprotegidos que no tienen un techo o alimentos y que están esperando la llegada de la navidad también porque es cuando afloran en todas las personas los mejores sentimientos de bondad para con sus semejantes; que bonito sería que los 365 días del año fueran navidad en nuestro corazón y nos despojemos de aquellos sentimientos que no son buenos para nuestro ser.

A todos los que están lejos de su hogar, aquellos que están privados de su libertad, para quienes se encuentran en los hospitales, asilos y orfelinatos y todas las personas que tiene una condición de vida especial una muy feliz navidad les deseo con todo mi corazón una muy feliz navidad con esperanza de un mejor mañana para sus vidas.

"FELIZ NAVIDAD PARA TODOS Y QUE EL NIÑO QUE ESTA POR NACER VIVA POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES.

PAZ EN LA TIERRA A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD"

