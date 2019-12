IBERO TRANSFORMA

La realidad migratoria nos pone cada día en distintos escenarios a quienes día a día vemos y trabajamos de diferentes maneras con personas migrantes. Una realidad que nos interpela, nos aflige, nos duele.

La migración en sí misma es un reto para las poblaciones de destino pues se ponen en juego dificultades, debilidades y fortalezas de las poblaciones de acogida. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía, existen necesidades de la infancia, de las mujeres, de la población LGTBI, víctimas de trata, todas estas poblaciones son aún más vulnerables.

Los flujos migratorios se han convertido en una gran oportunidad de ganancias para los traficantes y/o coyotes, trata de personas, pero también para aquellas sociedades que ven al migrante como una oportunidad de explotación laboral.

En Diciembre del 2018 en Marrakech, Marruecos se llevó cabo la Conferencia intergubernamental para suscribir el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, regular y responsable, el cual constituye el primer acuerdo global de la ONU y donde los países miembro deberán adoptarlo formalmente, incluyendo México. Constituye el primer acuerdo global de la ONU sobre un enfoque común de la migración internacional en todas sus dimensiones. Se basa en los valores de la soberanía del estado, la responsabilidad compartida, la no discriminación y los derechos humanos, y reconoce que se necesita un enfoque cooperativo para optimizar los beneficios generales de la migración, al tiempo que se abordan sus riesgos y desafíos para las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino.

El Pacto Global comprende 23 objetivos para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y global. Los objetivos más importantes de este pacto son; mitigar los factores adversos y los factores estructurales que impiden a las personas construir y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen; reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en diferentes etapas de la migración, respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos y brindándoles atención y asistencia; entre otros.

En el documento no se ve claro el compromiso por la no detención de menores que, aunque se habla de buscar todas las formas posibles de no detenerlos, no se excluye la posibilidad. Asimismo, en este Pacto faltó una declaración que afirme que la persona humana sigue siendo persona, independientemente de su estatus migratorio.