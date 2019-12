VIDA CAMPIRANA

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato en 2018 dio a conocer que el año 2019 que está por concluir sería y así fue declarado como el "Año de Emiliano Zapata", para recordar la fiesta heroica que este caudillo hizo en bien de los mexicanos especialmente para los campesinos, retomamos este año ya que ha sido muy controvertido por un reciente acontecimiento muy penoso con el cual habré de concluir el presente artículo. A continuación daré a conocer una breve reseña de lo que retrata la vida de este importante personaje ilustre y me refiero a Emiliano Zapata.

Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano y uno de los líderes militares más importantes de la Revolución Mexicana, conocido como el «caudillo del Sur". Hijo de una humilde familia campesina, nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, Morelos. Trabajó como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar, tenía veintitrés años cuando apoyó a la Junta de Cuautla en sus reivindicaciones por los ejidos de Morelos que fue su estado natal. La persecución desatada contra la Junta por el régimen porfirista lo llevó a Cuernavaca y luego a México como caballerizo del ejército.

De regreso en Morelos, Emiliano Zapata retomó la defensa de las tierras comunales y, en 1909, fue designado jefe de la Junta de Ayala. Al frente de un pequeño grupo armado grupo ocupó las tierras del Hospital y las distribuyó entre los campesinos. Mientras el gobernador de Morelos, representante de los intereses de los terratenientes, enviaba fuerzas contra él, Genovevo de la O se sublevó en Cuernavaca. En el curso de los dos años siguientes, otros campesinos se levantaron en armas, entre ellos Tepepa, Merino y el maderista Torres Burgos, con quienes se alió Zapata. En marzo de 1911 se adhirió al plan de San Luis Potosí proclamado por Francisco I. Madero y, a la muerte de Torres Burgos, fue designado "jefe supremo del movimiento revolucionario del Sur" y se le conoce "Como el Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata encabezó el movimiento más persistente de la Revolución mexicana; fue el único que estuvo en guerra contra los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Entre 1911 y 1919 resistió el embate y la violencia de sus enemigos, quienes no solo emprendieron una guerra a sangre y fuego contra el Ejército Libertador del Sur y Centro de la República, sino también contra los pueblos y comunidades de Morelos, Guerrero y los territorios de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, el entonces Distrito Federal y Oaxaca, donde el zapatismo tuvo fuerte influencia.

La persistencia del movimiento suriano y de su jefe, Emiliano Zapata, se explican en parte porque encarnaban la resistencia de una lucha centenaria de pueblos y comunidades originarias de la región centro-sur del país por defender sus tierras, aguas y bosques contra el avance de las haciendas y la agricultura comercial, desde el siglo XVI hasta el Porfiriato. El pueblo de Anenecuilco, donde nació Zapata, era un pueblo originario tributario de la antigua Triple Alianza (Tenochtitlan-Texcoco-Tacuba), cuyas ricas y fértiles tierras, en el valle de Cuautla Amilpas, fueron defendidas por sus habitantes de la codicia de los herederos del conquistador español Hernán Cortés, que quisieron apoderarse de ellas en 1579. Una y otra vez, los habitantes de Anenecuilco se defendieron de las haciendas de Mapaztlán, Cuahuixtla y El Hospital que los rodearon, cercándolos y asfixiándolos desde el siglo XVI y durante el resto del periodo colonial. A pesar de que perdieron la mayor parte de sus tierras, conservaron una porción de ellas que les permitió subsistir. Se defendieron legalmente en los tribunales coloniales y trataron de recuperar la tierra que les pertenecía, cuya propiedad demostraban con los títulos originales del pueblo, expedidos por las autoridades virreinales. Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, en una emboscada preparada por Jesús Guajardo, oficial del ejército carrancista bajo las órdenes de Pablo González. El plan comenzó a fraguarse un mes atrás. Fue un asesinato de Estado, decidido y llevado a cabo desde el más alto nivel del gobierno mexicano, orquestado por el general González y del que el presidente Venustiano Carranza estuvo enterado. Esto solo es un extracto de la vida y obra de Emiliano Zapata el "Caudillo del Sur" quien es recordado por su lucha en favor de los campesinos de México.

A continuaciones algunas de las frases más conocidas de Emiliano Zapata:

"La tierra es para quien la trabaja."

"Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres."

"Si quieres ser ave, vuela, si quieres ser gusano, arrástrate, pero no grites cuando te aplasten."

Finalmente deseo manifestar por este medio mi más profundo enojo en contra del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) al permitir exponer una denigrante obra de cuyo autor no quiero mencionar en la cual plasma a nuestro héroe Zapata desnudo, afeminado en tacones y a caballo de una manera deplorable que dista mucho de lo que en vida fue, así mismo repruebo la actitud tibia de nuestro presidente al responder al respecto a esta obra que él no es familiar de Emiliano Zapata y que en México está prohibido prohibir, lo que podemos presumir que estas aberrantes actitudes de no ponerse un hasta aquí podrán seguir ofendiendo a todos los mexicanos.. HE DICHO!

Recuerde mañana inician las tradicionales posadas navideñas, en lo posible participemos, pues son el inicio de las festividades navideñas y son parte de las tradiciones mexicanas. VIVAMOSLAS!

