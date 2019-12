Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.





Señalan mala calidad del aire en Torreón

"La calidad del aire en Torreón es mala. Punto", expuso la titular del área que depende de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, mostrando brevemente una estadística ante integrantes de la Comisión de Medio Ambiente en el más reciente informe.

Es una advertencia para toda la zona conurbada, porque no existen barreras invisibles entre una ciudad y otra.

¿Hasta cu´ándo aprenderemos a defender nuestros derechos?, porque el refrán advierte: "no te quejes por que el viento va en contra tuya, mejor aprende a volar".

Universidad Autónoma de La Laguna festeja a niños de escasos recursos

"Hasta el año pasado en un solo día los alumnos de secundaria, bachillerato y de las licenciaturas o ingenierías apadrinaban a un niño...Que son niños de la periferia o ejidos quienes difícilmente puedan tener otro festejo. Ahora decidimos que hoy se reciben a 1,000 niños y el próximo lunes a otros 750", dijo el rector Omar Lozano.

Educar es también formar en valores y hacer consciencia de la solidaridad y subsidiaridad genera hombres y mujeres de bien.

Bien por los laguneros que aplican aquello de "hoy bien por ti, mañana por mí".

Rumores desatan pánico en Monclova

Los rumores de la supuesta llegada de 16 o 17 camionetas presuntamente del Cártel Del Noreste (CDN) a Monclova, generaron la activación del código rojo y la evacuación de varias escuelas de diferentes niveles en esta ciudad.

Ante los hechos de violencia que se presentan en el Estado, bueno sería responsabilizarnos en no crear más pánico con falsas informaciones difundidas por medio de las redes sociales. Recuerde lo que dice el refrán: "no me ayudes compadre".

Disminuye cifra de colmenas de abejas

El cambio climático le está pegando a las abejas, consideradas como el ser vivo más importante del planeta, pues este año el Sistema Producto Apícola registró una pérdida de entre un 10 y un 20 por ciento de las colmenas y un 40 por ciento más está en riesgo de desaparecer.

Es una noticia muy grave para la economía agropecuaria de La Laguna, tanto así que, de continuar, en un plazo breve, no más de cuatro años, pudiera darse su parálisis total.

Esperemos la reacción de autoridades y agricultores en el tiempo adecuado, antes de que surja la catástrofe y se cumpla aquello de "muerto el niño, tapado el pozo".

Durango, con altos niveles de corrupción

Durango es de los estados con mayores porcentajes de población de 18 años o más que fueron víctimas de un acto de corrupción, ocupa el sexto lugar nacional; a pesar de 586 investigaciones, no hay sanciones.

¿Nada más Durango?... "si eso dice pan de pulque, ¿qué será pan de huevo?"

Pide Riquelme artillería pesada para Coahuila

Con la finalidad de fortalecer en equipamiento a las corporaciones de seguridad en el estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, solicitó a la Federación una autorización para equipar a sus agentes de seguridad con armamento de uso exclusivo del Ejército Mexicano, específicamente para utilizar calibre 7.62, es decir, AK-47 o similares.

Preocupante la petición, pero necesaria, ante el enemigo que enfrenta el Estado.

Pareciera que Riquelme, de verdad, quiere enfrentar a la violencia de los narcotraficantes y dice: "pá los toros del jaral, los caballos de allá mesmo".

Con el clima frío: ¿no se antoja pasar un domingo de descanso en familia, compartiendo el pan y la sal y haciendo planes para el año venidero?

Aproveche los días libres para compartir, conocer inquietudes y recibir, dando alimento espiritual; recuerde que luego dicen que "cuando hay para carne es vigilia".