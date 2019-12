-Soy el gato encerrado.

Así me dijo de buenas a primeras.

-Me da mucho gusto conocerlo -respondí-, pero si es usted el gato encerrado ¿cómo es que pudo venir? Se me hace que aquí hay gato encerrado.

-No lo hay -negó-. Es lo que quiero que usted sepa. Se dice que hay gato encerrado cuando se sospecha que

hay manejos ocultos en algún asunto, o causas encubiertas. La verdad es que resulta casi imposible encerrar a un gato, del mismo modo que es difícil evitar que tarde o temprano se conozca un acto indebido.

Le pregunté:

-¿No existen entonces los gatos encerrados?

Contestó:

-Jamás han existido, ni existirán jamás.

Dicho eso se marchó.

De esto que hoy narré han pasado muchos días, y todavía le doy vuelta a lo que me dijo el gato. No es que yo desconfíe de los gatos, pero se me hace que aquí hay gato encerrado.

¡Hasta mañana!...