VIDA CAMPIRANA

Por todos es sabido, que del campo emanan los alimentos y que es una actividad primaria de gran importancia para la economía mundial; por lo anterior es sumamente preocupante el saber que gran parte de las instituciones al servicio del sector agropecuario serán drásticamente afectadas para el próximo año, por los recortes presupuestales anunciados recientemente, así como también los apoyos que eran destinados a ciertos cultivos, lo cual agravara indudablemente la ya limitada economía de los productores del campo; muy cierto es que esta situación no es propia del actual gobierno federal, sino que ya desde hace algunos años estas políticas de reducción en los presupuestos se vienen acentuando más cada año, y no quiero mencionar en cifras esta caída de apoyos para no crear mayor desaliento y confusión. Es muy triste recordar tiempos de antaño en el que existía un robustecido sector agropecuario asistido por instituciones al servicio del campo y de las cuales muchas ya han desaparecido tales como FERTIMEX, CONASUPO, CONAFRUT, ANAGSA, el INSTITUTO DEL CAFÉ y muchas más.

El INIFAP que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias no cuenta actualmente con recursos y la investigación al servicio del campo está paralizada. La economía de un grandioso número de productores agropecuarios tendrá repercusiones y en si en toda la sociedad ya que todos somos consumidores; por todo lo anterior es importante que el gobierno federal haga un alto en el camino y reflexione acerca de esta tan penosa situación que hoy más que nunca requiere de certeza para mantener la economía del país, debido a la incertidumbre del campo del cual lamentablemente también en mucho depende de factores ambientales, como sequias, inundaciones, granizo, nieve, derivado en gran parte del cambio climático, además de la proliferación de plagas y enfermedades y como un duro golpe también están las políticas de comercialización dictadas por otros países los cuales por lo general dejan a nuestros productores mexicanos a la deriva en su ya de por si limitada economía. En base a lo anterior Ender Marcano quien es periodista venezolano en México manifestó con respecto a la reducción presupuestal en el campo este provocara un riesgo en 80 por ciento de alimentos. Ender Marcano reitero que El Consejo Nacional Agropecuario llama a la consideración de los legisladores para que se ajuste al alza la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. El Consejo Nacional Agropecuario alerta que la reducción de casi 30 mil millones de pesos al sector agropecuario está colocando en riesgo el 80 por ciento de los alimentos que se producen en el país, pues dependen de la agricultura. "La estabilidad de la producción para abastecer el consumo nacional, el correcto manejo de riesgos sanitarios a los cultivos y a la actividad pecuaria, pesquera y acuícola, y todos los empleos directos e indirectos que se generan, son aspectos que no están siendo previstos en el presupuesto de egresos 2020?, manifestó el Consejo Nacional Agropecuario. La organización que representa al sector privado del campo reitera que están de acuerdo con el apoyo a los pequeños productores, pero sostienen que no puede descuidarse la agricultura comercial, pues con el presupuesto actual "se está poniendo en riesgo la estabilidad de las cadenas de suministro que contribuyen a la seguridad alimentaria". Así concluyo Ender Marcano periodista. Es importante hacer notar que mucho de este desmantelamiento de las instituciones en gran parte contribuyeron nefastos vicios como la corrupción y el saqueo de recursos mal aplicados al sector. Desafortunadamente mucho de lo que hoy refleja el campo no es más que el cumulo de años en el que han existido organizaciones campesinas y agrupaciones desleales que se han navegado con la bandera de apoyo al campo y nada más engañoso porque muchos de estos recursos nunca llegaron a su destino. Qué bonito seria que el campo fuera verdaderamente dirigido con certeza para que volviese a sentir las familias del campo esa seguridad produciendo alimentos que les den una seguridad económica. Anteriormente hasta no hace muchos años había un fuerte extensionismo que eran un gran apoyo para los productores y sus familias en donde los ingenieros agrónomos, veterinarios y trabajadoras sociales jugaban un rol importante en el desarrollo agropecuario, pues se daba asistencia al productor en los cultivos y al ganado, mientras que las trabajadoras sociales daban asistencia a las familias para un mejor vivir, como lo era el establecimiento de huertos familiares y elaboración de alimentos como conservas, panes y muchas cosas más que eran de gran de apoyo a las familias campesinas. Muy importante sería que las autoridades federales vean con gran detenimiento al campo y sus protagonistas, sin olvidarse de los profesionales como ingenieros agrónomos y veterinarios para que tengan los productores mejores resultados y se daría empleo a estos profesionistas que parece están olvidados; por lo anterior también existe cada día un decrecimiento en la demanda en estas carreras y de una manera muy marcada la de agronomía por considerarla una carrera que no tiene campo laboral y por lo tal es una carrera que si no se fortalece en pocos años se verán casi desaparecidas, es por ello que también deberá incrementarse el apoyo a estas instituciones sin distingos. Desde mi muy particular punto de vista considero que en la economía de un país todo debemos participar para lograr un cambio exitoso, donde exista el amor al trabajo y por encima de todo los valores como es la Honestidad, el Respeto la Disciplina etc. , Y recordemos esta tan famosa frase SIN MAÍZ NO HAY PAÍS. Un urgente llamado pues desde este espacio de VIDA CAMPIRANA para fortalecer al campo y sus familias para enriquecer nuestro país porque el campo produce nuestros alimentos. Y como siempre al finalizar estos bellos mensajes de personajes ilustres, alusivos a la temática de hoy para reflexionar "Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz" José Martí Escritor y Político Cubano (1853-1895) "La Agricultura es las base de las sociedades, alimenta al estado, y hace a los hombres fieles, sencillos y honrados." Hipólito Vyeites Comerciante Militar y Político Argentino (1762-1815) COMUNICAR ES SERVIR [email protected]