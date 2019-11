Exactamente a los 9 meses de la boda la esposa primeriza dio a luz tres hermosos bebés. El médico que la asistió en el parto salió del quirófano y le informó al marido, que esperaba con ansiedad noticias de su mujercita: "¡Felicidades, joven! ¡Su esposa tuvo triates!". "¿Triates? -se sorprendió el muchacho-. Qué raro. Aquella noche nos echamos cuatro". Ya conocemos a Capronio: es un sujeto ruin y desconsiderado. Su suegra llegó tarde a la comida y se justificó: "Es que el taxi demoró mucho". Le preguntó Capronio: "¿Y por qué no se vino en escoba, suegrita?". El guía del safari le indicó al cazador: "Hoy iremos en busca del gorila. Para atraerlo me cubriré con una piel de cuadrumano e imitaré el llamado de la hembra en celo. Cuando el gorila se acerque dispárele. Eso sí, milord: le suplico que tenga buena puntería. Los otros cazadores han fallado el tiro, y no se imagina usted lo que el méndigo antropoide ha hecho conmigo". La maestra le planteó a Pepito un problema de aritmética: "Tienes tres billetes de mil pesos. Le das uno a Rosilita, otro a Juanilita y uno más a Manolita. ¿Ahora qué tienes?". Contestó sin vacilar Pepito: "Una orgía". La exuberante chica le dijo con una sonrisa al provecto señor: "Me llamo Marilisa, pero de Lisa no tengo nada". Replicó el senil caballero: "Y yo me llamo Agapito, pero de eso ya tampoco tengo nada". Aquella mujer se veía agotada, agostada, agozcada. Una amiga le preguntó, solícita: "¿Por qué te ves así?". Con feble voz respondió la otra: "Mi marido tiene doble personalidad, y las dos quieren todos los días". Don Chinguetas le dijo en tono ensoñador a su esposa doña Macalota: "¿Recuerdas qué felices éramos hace 25 años?". Repuso ella, extrañada: "Hace 25 años ni siquiera nos conocíamos". Concluyó don Chinguetas: "Por eso". Babalucas fue a comprar un collar de perlas para obsequiar a su novia en Navidad. El precio que le indicó el joyero le pareció elevado. Explicó el hombre: "Es que son perlas cultivadas". Opuso el badulaque: "La educación no me importa". Don Cucú regresó anticipadamente de un viaje. Le preguntó a su mujer: "Supe que en mi ausencia enfermó el compadre Pirorrango. ¿Cómo se encuentra?". Intervino el pequeño hijo del viajero: "Busca en el clóset. Ahí lo encontrarás". Un señorcito estaba bebiendo su copa en la barra de la cantina sin meterse con nadie. Llegó un grandulón y sin más lo agarró por la espalda y le torció un brazo. "Llave china" -le dijo. Y regresó a su mesa riendo burlonamente. No protestó el pacífico señor. Tampoco hizo nada cuando el sujeto volvió a poco y le apretó el cuello con ambas manos. "Llave japonesa" -dijo. Y otra vez rió con desdén. No paró ahí la cosa: minutos después el insolente jaque retornó y con los membrudos brazos le oprimió el pecho al sufrido señor. "Llave coreana" -dijo. El hombrecito salió de la cantina. Volvió poco después y con un fierro le propinó tan tremebundo golpe al majadero que lo hizo caer por tierra bañado en sangre y sin sentido. Manifestó, lacónico, el pequeño señor: "Llave Stillson". Declaró Pirulina: "Vivo de lo tengo depositado en el banco". Y así diciendo se levantó del banco en que estaba sentada y se fue. Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, le contó a su amiga doña Gules: "Ayer fui a jugar golf en el Fifí Club y una avispa me picó". Quiso saber la amiga: "¿En dónde?". Precisó ella: "Entre el hoyo uno y el dos". "¡Caramba! -se consternó doña Gules-. ¡Ahí debe doler bastante!". (Nota del autor. Esa región anatómica se llama perineo o periné; en alemán Mittelfleisch, carne intermedia, o Damm, que también significa dique, y en francés périnée. Con dos acentos, claro, uno por cada uno)... FIN.