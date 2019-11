"Soy teólogo -suele decir Malbéne-. Espero que Dios no me lo tome en cuenta".

Heterodoxo es el maestro lovaniense. En su más reciente artículo para la revista Iter escribió esto:

". ¿Qué es salvarse? Salvarse es haber vivido bien, o sea en el bien. Y el bien consiste en ser parte de la alegría y la felicidad de los demás en vez de serlo de su tristeza o su dolor. No hay religión, entonces, que pueda dar la salvación. Sólo el amor salva. No el amor abstracto de que hablan los predicadores, sino el amor que se concreta en obras de bondad, aunque sean pequeñitas. Quizá te costará trabajo amar, pero no te costará trabajo ser amable. Quizá encuentres difícil dar tu vida a los demás, pero no te será difícil darles una sonrisa, decirles una palabra alentadora, hacerles un pequeño servicio. La salvación se va ganando día con día. Y aquí mismo se gana, en este mundo: en la casa, en la calle, en el trabajo, en medio de nuestro prójimo. Procura vivir en tal manera que cuando mueras la gente hable bien de ti, pero no porque estás muerto, sino porque viviste vida buena. Ésa es la salvación".

Seguramente ese texto de Malbéne incomodará a algunos de sus colegas teólogos. Sin embargo él dice que su tarea es incomodar. "La comodidad -explica- tiene sus peligros".