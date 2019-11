IBERO TRANSFORMA

La década de los ochenta fue testigo de la popularización de los videojuegos gracias a la compañía Atari, también conocida como "el rock and roll de las compañías de videojuegos". La empresa ofreció la primicia de lo que ahora se ha convertido en una flamante y productiva industria, en la que el protagonista es el gamer. Este término inglés describe a todas aquellas personas que dedican su tiempo a los videojuegos y a otras actividades relacionadas, tales como los eSports, las noticias y lanzamientos de nuevos juegos, la participación en torneos ya sea profesionales o amateurs. También realizan videos en donde comparten experiencias y consejos a otros usuarios para después compartirlos en redes sociales o en Gaming Youtube. El grado de participación e involucramiento, así como la posibilidad de obtener ingresos es lo que convierte a un gamer en "profesional".

Anteriormente no había tanta disponibilidad para acceder a todas las novedades y adelantos técnicos en materia de consolas y juegos. Además, las personas dedicaban buena parte de sus actividades de juego y entretenimiento a deportes y aventuras al aire libre. Los videojuegos no estaban al alcance de todos los bolsillos por lo que no era común encontrar a un experto en esta ocupación.

Pero en los últimos treinta años las cosas han avanzado de forma vertiginosa. Un gran número de compañías en diversas partes del mundo ofrece una amplia gama de juegos a través de varias plataformas lo que, combinado con generaciones que encuentran en este entretenimiento una fuente de diversión, placer e ingresos, nos da como resultado la pujante industria del gamer, que incluye a estas personas que han convertido un hobby en un modus vivendi, ya sea probando juegos o participando en torneos organizados en diversas partes del mundo. El gamer debe ser una persona con habilidades sobresalientes para jugar, tener conocimientos sobre equipos de cómputo, consolas y otros gadgets que pueden ser utilizados para esta actividad; estar en contacto con comunidades de juego con las que practican, generan amistades y rivalidades, y sobre todo comparten la misma pasión, o incluso adicción: los video juegos.

Las estadísticas proporcionadas por la empresa Newzoo a través de su Reporte de Mercado de Juegos del 2019 indican que existen más de 2,500 millones de gamers en el mundo, que generarán US$152,100 millones durante este año, un 9.6% más que en 2018. Los principales mercados se ubican en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África, seguidos por América Latina. Los gamers ya cuentan con su propio día, que se festeja desde hace once años el 29 de agosto, gracias a la iniciativa de las revistas Hobby Consolas, PC Manía y PlayManía.

México también aporta un interesante mercado para esta industria, ya que cuenta con más de 70 millones de videojugadores, según lo reporta The Competitive Intelligence Unit, firma de consultoría estratégica e investigación de mercados. Por su parte, Gamelta (Liga de gamers profesionales para México y Latinoamérica) indica que un gamer profesional puede ganar entre 20,000 y 30,000 pesos al mes, lo que nos refleja un buen motivo para el incremento exponencial de gamers que van desde lo casual hasta lo profesional.