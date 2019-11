COMENTARIOS A LAS NOTICIAS REGIONALES PUBLICADAS POR EL SIGLO DE TORREÓN EN LA SEMANA QUE TERMINA.

Por sus características, el Cañón de Fernández es un humedal de importancia internacional protegido por la Convención Sobre los Humedales.

En la actualidad, cuando el tema del agua ha adquirido dimensiones de vital importancia, nuestro Río Nazas debe ser cuidado al extremo y vigilar a los depredadores que lo infestan; ellos no hacen nada de fondo por protegerlo.

Es muy grave que en los últimos 20 años haya perdido el 20% de su vegetación y desesperante ver la inefectividad de las autoridades poco comprometidas con la realidad ecológica.

Recuede que "más vale prevenir que lamentar", empezando por exigir resultados efectivos.

Tres de cada 10 jóvenes en Torreón y Gómez Palacio no estudian el nivel medio superior, mientras que en el municipio de Lerdo son cinco de cada 10 los que no asisten.

La educación es la clave para combatir la pobreza, logro de varios países del mundo; atender esa área de oportunidad debiera ser prioritario para el gobierno mexicano, así que exigamos recuerden aquello de "a Dios rezando y con el mazo dando".

Durante la tarde noche de ayer se presentaron fallas en el suministro de energía eléctrica en algunas partes de la zona Centro de la ciudad.

Se realizó un recorrido en el primer y segundo cuadro de la ciudad, en el cual se constató de viviendas, locales comerciales, semáforos y luminarias sin luz, provocando la oscuridad en esta zona.

Al daño a comercio sume los desperfectos de aparatos eléctricos, alimentos echados a perder, incomodidades y hasta incemento de la inseguridad por la oscuridad.

En tanto, la CFE continúa impunemente con ineficiencia y evasión de responsabilidad ante los daños ocasionados a los ciudadanos, porque nos aplican el refrán que dice "a chillidos de puercos, oidos de carnicero".

El alcalde Jorge Zermeño desestimó los resultados sobre la evaluación de regidores que presentó el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, junto a la Alianza Nacional RegidorMX, mismos en los que se reveló que existen ediles que destacan por las pocas iniciativas que presentan a través de sus comisiones y el poco conocimiento que tiene la población sobre su labor.

Dice el refrán que "no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver".

Amarran inversión de 143 millones de dólares para La Laguna de Durango con ensambladora de vehículos Chinos.

Buena noticia para la generación de empleos; ahora si que a los laguneros de Durango "se les va a poner en chino".

El primer viaje de promoción económica de Coahuila en 2020 será a India, informó el secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, Jaime Guerra Pérez.

Destacó que, ante la erradicación de ProMéxico, es con recursos propios como se realizará esta gira, la cual será para finales de enero y principios de febrero y se realizará gracias a gestiones de un empresario lagunero.

Desconsolador ver que a cada día se agrede a la economía del país con políticas inspiradas en ideologías más que en realidades económicas globales.

No comprenden que "amores son acciones, no besos ni apachurrones" y que el pueblo necesita trabajo, no limosnas.

Espero que no lo "hayan despelucado" y sí aprovechado su aguinaldo adelantado para atender esas necesidades que se dejaron para después por falta de recursos monetarios.

Piense que esto apenas comienza, porque vienen las posadas, navidad, fin de año, reyes y hasta candelaria, fechas en que tenemos más desembolsos.

No se crea eso de "no deje para mañana lo que puede gastar hoy".