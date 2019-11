VIDA CAMPIRANA

Escribir acerca del Cañón de Fernández, es escribir un tema simplemente apasionante ya que es un majestuoso tesoro que la madre naturaleza regaló a la tierra, y que por todos los servicios ambientales que aporta, es que tiene 3 importantes reconocimientos ecológicos, que más delante se describen.

Por todo lo anterior y más incluyendo también la belleza de este impresionante lugar, es que nos invita a reflexionar para su cuidado y preservación, pero mejor les invito a conocer lo que es "El Cañón de Fernández" antes de visitarlo si es que aún no lo ah hecho."El Parque Estatal Cañón de Fernández" es un área natural protegida de México, reconocido también como sitio Ramsar ya que es un humedal de importancia internacional, se localiza en el municipio de Ciudad Lerdo, Durango, inicia en la presa Francisco Zarco y es atravesado por el Río Nazas, cuenta con 17,000 hectáreas y es la principal recarga del acuífero de la Comarca Lagunera, principalmente para los municipios de Ciudad Lerdo y Gómez Palacio, Durango, así como Torreón, Coahuila. Fue declarado área natural protegida bajo el nombre de "Parque Estatal Cañón de Fernández" a partir de abril de 2004; se entiende como Área Natural Protegida al espacio donde el ambiente original no ha sido alterado y produce beneficios ecológicos importantes para los seres vivos. Es uno de los principales atractivos turísticos naturales en la Región Lagunera, el cual es digno de ser visitado por su belleza, y no hay pretexto para los habitantes de esta región, ya que se encuentra relativamente cercano porque tan sólo distan 50KM aproximadamente y una hora máximo de viaje por carretera para llegar a este majestuoso lugar. "El Parque Estatal Cañón de Fernández" es uno de los pocos lugares en México que cuenta con dos distintos ecosistemas en el que la madre naturaleza ha hecho posible esta mezcla de humedal y desierto; como dije anteriormente este parque está reconocido como un humedal, pero… ¿qué es un humedal? Los humedales son áreas donde el agua es el elemento principal para el control del medio ambiente e importante para la vida vegetal y animal, principalmente. Los humedales son importantes refugios sustentables para gran variedad de especies animales y vegetales, ya que se cuenta con cuerpos de agua durante todo el año y cobran demasiada importancia en períodos extremos de migración y reproducción son pues los humedales lugares de gran interés en la naturaleza. La biodiversidad del Cañón cuenta con muchísimas especies de seres vivos diferentes (entre ellas, 25 especies endémicas) que abarcan aves, peces y vegetación. Entre las especies existentes están:

Flora: álamo, sauce, sabino, huizache, mezquite, ocotillo, y distintos tipos de cactus.Aves: aguililla de cola roja, aguililla gris, pato del bosque, águila pescadora, auras, pájaro carpintero, guacamaya. Mamíferos: zorro, cacomixtle, coyote, ardilla, conejo de cola blanca. Reptiles: víboras de cascabel, y otras mas, lagartija de collar. También hay más de 27 variedades de peces. Además, el Cañón de Fernández es refugio para diversas aves migratorias como el pato canadiense y otros.Existe también el agave victoria reginae, que requiere 40 años para desarrollarse, o el cactus reina de la noche, que florea una sola vez al año y por la noche, este se encuentran en peligro de extinción. En síntesis según estadísticas el parque estatal cañón de Fernández alberga 378 especies de flora y fauna silvestres. Para quienes tenemos la fortuna de conocer este mágico lugar desde nuestra infancia podemos constatar pese a que han pasado los años este sitio aún nos enamora ya que al escuchar los cantos de las aves, disfrutar los matices de los verdes en primavera y verano y los colores ocre, marrón y dorado en otoño e invierno que figuran en las riberas del padre Río Nazas que son de la galería de los milenarios e imponentes sabinos que le dan un toque muy especial a este lugar que es un encanto, el agua permanente que corre todo el año por este sitio en el que abundan peces, tortugas e infinidad de otras especies acuáticas, y es verdaderamente grato a nuestra vista la infinidad de patos silvestres que hacen de las suyas nadando en estas preciosas aguas, a la que también visitan los patos canadienses que son aves migratorias con el gran colorido del plumaje y nos mantiene embelesados, conjuntamente con otras especies de aves acuáticas, también es grato cuando escuchamos el golpeo de los pájaros carpinteros que buscan en los árboles secos su alimento, esto y mucho más es digno de admirar en el "Parque Estatal Cañón de Fernández" todo bajo un límpido cielo azul y un aire puro que se respira y nos invita a soñar. Recorrer el camino para llegar al Cañón de Fernández es simplemente maravilloso, pasar por los poblados en el cual se atraviesan gallos, patos, y escuchar el ladrido de los perros a nuestro paso y admirar la infinidad de florecillas silvestres en sus vivas tonalidades, y ver las casas hechas de adobe, la gente de campo con sus instrumentos de labranza, para ir a trabajar sus tierras, el ver todo esto es simplemente un agasajo a nuestros sentidos, yo le invito amigo lector a que disfrutemos de nuestro entorno natural, y que nos despojemos de las preocupaciones y salgamos más al campo, que disfrutemos de esas bellas maravillas que tenemos tan cercanas aquí en nuestra preciosa Comarca Lagunera, como es este mágico lugar el cual es nuestra obligación cuidarlo para preservarlo para las futuras generaciones.

Recuerda que es deber del hombre proteger la naturaleza porque la vida está en ella; por todo lo anteriormente expuesto es muy importante hacer mención que el pasado jueves 14 del presente se llevó a cabo un importante convenio de colaboración para el cuidado de este patrimonio natural, en el parque "Las Auras" de ciudad Lerdo Dgo. A las 11 horas, en el que participaran el gobierno del estado de Durango, la empresa IBERDROLA MEXICO que es una compañía española, generadora de energía eléctrica y quien habrá de financiar fuertemente el proyecto de rescate al Cañón de Fernández, también habrá de participar PRONATURA NORESTE AC quien ejecutara los estudios y trabajos de restaurar este sitio único en el mundo, durante esta reunión se firmaron los acuerdos que harán cumplir a cabalidad este ambicioso proyecto, mucho se agradece a esta importante empresa dirigida por Enrique Alba Carcelén - Director General de Iberdrola Generación México, quien estuvo presente en esta reunión y manifestó enfático que confía plenamente en México, asistieron también Mauricio de la Maza-Benignos Director general en Pronatura Noreste A.C. y el Gobernador del estado de Durango Doctor José Rosas Aispuro quien presidio esta trascendental reunión a la que asistieron como testigos de honor un gran número de habitantes y concesionarios del Cañón de Fernández.

Agradezco a la asociación ecológica "Eco-Cañón" que preside Lic. Víctor Dabdoub Abularach por la invitación hecha para asistir a esta importante reunión.

