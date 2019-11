PARADIGMAS DEL AGUA

Se han planteado varias alternativas para abastecer de agua a las ciudades de la Comarca Lagunera, algunas parecen ser factibles otras no, pero finalmente se han identificado dos opciones como las más viables. Una es potabilizar el agua de la presa Las Tórtolas y la otra es conservar las reservas del acuífero del valle de La Laguna. Ambas alternativas cumplen con el objetivo de asegurar el abasto de agua a los centros de población del área metropolitana.

Como ya se había mencionado en un artículo anterior, el proyecto de la potabilizadora le falta tiempo de maduración para definir primero la adquisición de derechos de agua de riego y transferirlos al uso urbano, ampliar el proyecto para el suministro de agua a todas la ciudades, diseñar las extracciones de la presa durante el año, especificar la entrega en bloque y distribución del agua en las ciudades y determinar el esquema de administración del sistema y sus costos de inversión y operación.

Por lo que respecta a la conservación del acuífero es necesario evaluar las características y comportamiento del acuífero en distintas zonas, tratar el agua subterránea con filtros a pie de pozo para remover el arsénico donde se exceda la norma mexicana, recargar el acuífero en el cauce del río Nazas en el tramo San Fernando-Calabazas y reducir el consumo de agua en la agricultura y en las zonas urbanas mediante la tecnificación de los sistemas para incrementar sus eficiencias de conducción y distribución.

Todas las alternativas planteadas presentan ventajas y desventajas, así como restricciones de diversos tipos para su aplicación. La opción más factible técnica y económicamente son las reservas de agua disponibles más cercanas, que corresponden al acuífero Principal del valle por varias ventajas. Se estima que conservando las reservas del acuífero, la disponibilidad de agua puede durar muchos años más. La ventaja fundamental de esta opción es que la infraestructura hidráulica existente en los sistemas urbanos de abastecimiento está construida a partir de los pozos, tanques y redes actuales.

Es indudable que se requiere establecer un balance entre la extracción y la recarga en el acuífero Principal de la Comarca Lagunera, sin embargo a la fecha no se han encontrado los mecanismos para asegurar que las extracciones en los pozos no excedan los volúmenes concesionados y no se ha podido determinar con mayor precisión el volumen real extraído de aguas subterráneas cada año.

Para impulsar el proceso de conservación de las reservas del acuífero Principal, se requiere de la participación de varias instituciones, dependencias y grupos de la sociedad civil para establecer diversos acuerdos y un plan de acciones a largo plazo, coordinados por CONAGUA, Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS), Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), Módulos del Distrito de Riego 017 Región Lagunera, SIMAS Torreón, SIDEAPA Gómez Palacio y otros organismos operadores de agua potable de la Comarca Lagunera.