(ECOS DEL 2 DE NOVIEMBRE)

EPITAFIOS DEDICADOS A LOS

QUE SUPIERON REÍR EN VIDA

Juntó huesos: Higinio Esparza Ramírez

++Aquí yace Juan García, que con un fósforo fue a ver si gas había… y si había…

++Viví sanamente ¡Oh muerte inclemente!

++Aquí no hay frío, sólo el calor de tu recuerdo.

++Familia, no se preocupen, de aquí no me muevo

++!Albricias, familia, ya soy terrateniente!

++Tú arriba, yo abajo, ésa es la sana distancia

++Aquí yazco en paz, no la perturben

++Mi claustrofobia en esta tumba, también RIP

++No siempre fui improductivo, ahora sirvo de abono orgánico

++¡Deje su mensaje! De aquí no me muevo.

++Aquí no hay infieles, sólo los fieles difuntos.

++En paz y juntos, quiere decir que están difuntos.

++Por fin ahora sé dónde pasas las noches.

++Murió siendo virgen la pobrecita Dolores; 0 hit, 0 carreras, 0 errores.

++Chava fue un chofer de los buenos. Pisó el acelerador en lugar de los frenos.

++A mi querida suegra Dolores de su yerno Vidal. Por fin descanso en paz.

++Cambié de trabajo, ahora crío gusanos.

++Aquí yace una mujer, fría como siempre.

++Aquí yace mi marido, al fin rígido.

++Aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela con la misma alegría con que yo te la mando.

++Tomás Chinchilla. Ahora está con el Señor, Señor cuidado con la cartera.

++¿No que no cabrones? (El hipocondriaco al que nunca le creyeron).

++Lo único que nos separa es el tiempo.

++Aquí no se me ocurre ninguna fuga: El Chapo.

++Por fin dejé de fumar.

++Estos días se me hacen eternos.

++Parece que se ha ido, pero no se ha ido: Cantinflas.

++!Rip Rip! ¡Hurra hurra! Groucho Max, el cómico, a su suegra recién finada.

++Perdí una apuesta con la muerte, yo siempre pago.

++Amigos míos, pensad que duermo.

++En mis huesos están tus besos.

Pierda de peso, aquí le diré cómo.

++Disfruten gusanos lo que mi novia ya no.

De los escritores consagrados:

++Aquí nada nos espanta ni nos turba. Miguel de Cervantes.

++De Amado Nervo:

-¡Qué bien estamos los muertos, blandamente dormidos

La Muerte nada quiere con los tristes, por eso sonrío.

++Los cementerios son lugares de paseo, invito a visitarlos para adornar con flores las tumbas de los desconocidos. Olga de Juambelz y Horcasitas

++Más de don Miguel de Cervantes:

Aquí yace el caballero/Bien molido y mal andante/A quien llevó Rocinante por uno y otro sendero/Sancho Panza el majadero/Yace también junto a él,/Escudero el más fiel/Que vio el trato de escudero.

++Aquí estoy harto feliz, ya no me despiertan tus ronquidos.

Cierro el texto con un pensamiento de Virgilio Marón, el poeta latino que nos legó las Bucólicas y La Eneida: -En un lugar placentero, cuando muera, me sea dado descansar.

Requiescat in pace (RIP)