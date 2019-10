No tardará en caer la nieve en el Potrero.

Lo sé porque las hormigas se apresuran en sus hormigueros y porque la Luna tiene "casa", un círculo como de niebla en torno suyo.

Cuando la nieve cae lo feo del mundo desaparece. Podría decirse que todas las cosas de la tierra acaban de hacer la primera comunión. Voy al ventanal, contemplo esa blancura y se me bautiza el alma. Los clamores que llevo en mí se acallan con el silencio del paisaje. Todo se llena de paz. Si en este campo se encontraran frente a frente dos ejércitos los combatientes arrojarían las armas y se abrazarían.

Cuando la nieve caiga recordaré a la flor, del mismo modo que cuando está la flor hago memoria de la nieve. La flor nace por el agua que la nieve pone en los senos de la tierra. La nieve cae porque el agua sube al cielo y regresa a nosotros para volverse pan. Una sabia sabiduría rige los ciclos de la vida y los ordena para que la vida se perpetúe.

Nunca terminará la vida.

Jamás terminará tu vida.

Juntó huesos: Higinio Esparza Ramírez

++Aquí yace Juan García, que con un fósforo fue a ver si gas había… y si había…

++Viví sanamente ¡Oh muerte inclemente!

++Aquí no hay frío, sólo el calor de tu recuerdo.

++Familia, no se preocupen, de aquí no me muevo

++!Albricias, familia, ya soy terrateniente!

++Tú arriba, yo abajo, ésa es la sana distancia

++Aquí yazco en paz, no la perturben

++Mi claustrofobia en esta tumba, también RIP

++No siempre fui improductivo, ahora sirvo de abono orgánico

++¡Deje su mensaje! De aquí no me muevo.

++Aquí no hay infieles, sólo los fieles difuntos.

++En paz y juntos, quiere decir que están difuntos.

++Por fin ahora sé dónde pasas las noches.

++Murió siendo virgen la pobrecita Dolores; 0 hit, 0 carreras, 0 errores.

++Chava fue un chofer de los buenos. Pisó el acelerador en lugar de los frenos.

++A mi querida suegra Dolores de su yerno Vidal. Por fin descanso en paz.

++Cambié de trabajo, ahora crío gusanos.

++Aquí yace una mujer, fría como siempre.

++Aquí yace mi marido, al fin rígido.

++Aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela con la misma alegría con que yo te la mando.

++Tomás Chinchilla. Ahora está con el Señor, Señor cuidado con la cartera.

++¿No que no cabrones? (El hipocondriaco al que nunca le creyeron).

++Lo único que nos separa es el tiempo.

++Aquí no se me ocurre ninguna fuga: El Chapo.

++Por fin dejé de fumar.

++Estos días se me hacen eternos.

++Parece que se ha ido, pero no se ha ido: Cantinflas.

++!Rip Rip! ¡Hurra hurra! Groucho Max, el cómico, a su suegra recién finada.

++Perdí una apuesta con la muerte, yo siempre pago.

++Amigos míos, pensad que duermo.

++En mis huesos están tus besos.

Pierda de peso, aquí le diré cómo.

++Disfruten gusanos lo que mi novia ya no.

De los escritores consagrados:

++Aquí nada nos espanta ni nos turba. Miguel de Cervantes.

++De Amado Nervo:

-¡Qué bien estamos los muertos, blandamente dormidos

La Muerte nada quiere con los tristes, por eso sonrío.

++Los cementerios son lugares de paseo, invito a visitarlos para adornar con flores las tumbas de los desconocidos. Olga de Juambelz y Horcasitas

++Más de don Miguel de Cervantes:

Aquí yace el caballero/Bien molido y mal andante/A quien llevó Rocinante por uno y otro sendero/Sancho Panza el majadero/Yace también junto a él,/Escudero el más fiel/Que vio el trato de escudero.

++Aquí estoy harto feliz, ya no me despiertan tus ronquidos.

Cierro el texto con un pensamiento de Virgilio Marón, el poeta latino que nos legó las Bucólicas y La Eneida: -En un lugar placentero, cuando muera, me sea dado descansar.

----------

Requiescat in pace (RIP)