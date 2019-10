Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.

Realizan trabajos de reforestación frente a la UAL.

La organización Vamos Más realizó acciones de reforestación frente a la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL).

El Movimiento de Acción Ciudadana es una agrupación de estudiantes con fines de solidaridad social. Organizados por la propia UAL, ahora reforestan la entrada de su universidad cumpliendo aquello de "el bien por la casa empieza".

Bien por la UAL y sus participantes que promueven con ejemplos la solidaridad y subsidiaridad.

Rechazan regulación de autos chocolates.

Por el tamaño de exportación de su industria automotriz, Coahuila no está a favor de la regularización de los autos "chocolate" que circulan por el paísl. Pero dice el gobernador Miguel Riquelme que "no hay más que de dos sopas", ya que si se da la regularización para el 2020, todos los estados tendrán que entrarle.

Sume: crisis en industria automotriz y consecuentemente pérdida de empleos; contaminación por vehículos en deficientes condiciones y consumos de aceites y gasolinas con mayor contaminación; agravamiento de la circulación en las ciudades, que cerrarían el círculo vicioso en el aire que respiramos, tiempos de traslados y costos en horas laborales perdidas; por si fuera poco: incremento de enfermedades respiratorias y alérgicas con servicios de salud ineficientes.

Una locura que solo se le ocurriría al politiquero populista para generar votos; al fin y al cabo: "hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre".

Grupo Morena, a favor de regularizar ´chocolates´.

Militantes del Grupo Morena se pronunciaron a favor de la regularización de los automóviles "chocolate" a nivel nacional.

Bien dicen que "al que no le cuesta, lo vuelve fiesta".

Rechaza Zermeño disminución de recurso federal.

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, realizó una entrevista para la audiencia virtual de El Siglo. En ella, abordó su rechazo hacia la reducción del presupuesto federal y las implicaciones del mismo, así como los pormenores de su visita a Palacio Nacional.

Más que nunca se confirma que existen dos Méxicos: el protegido por la 4T y los ´gaseados´ por exigir mejor trato. Ni duda cabe: "todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro".

Investigan presunta malversación de fondos en Morena de Durango.

Realizan auditoría a Morena en Durango, acusan una presunta malversación de fondos.

Armando Navarro Gutiérrez, delegado en funciones de presidente de Morena en Durango, explicó que la contadora Martha Hernández, quien estaba a cargo de las finanzas del partido, se le acusa de haber sustraído 500 mil pesos.

Apoya Muñoz Ledo al estado de La Laguna.

El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dijo que debe establecerse un calendario en este sentido. Respecto a que ha habido distintas propuestas que se han hecho, incluso algunas de ellas ante la Cámara de Diputados, para la conformación del Estado número 33 del país, dijo que "era el antiguo régimen, la metía y no había línea de arriba, pues nadie le movía. Este es un régimen distinto, todavía no se entiende, se los ha dicho Andrés Manuel cuarenta veces, este es un régimen político distinto, siguen pensando como en la era de Ruiz Cortines". Muñoz Ledo dijo que en el tema del Estado de La Laguna "no interesa lo que piensen los gobiernos", al referir que los gobernadores no son los "amos", y que debe cambiar la mentalidad atraso. "¿Será verdad?, ¿será mentira?, todo es del color del cristal con que se mira", pero para todos aquellos promotores de ELLA, es oportunidad que no deben desaprovechar. Se busca un líder.

Día de tradición.

Se viene el festejo de Día de todos los Santos, primero de noviembre y luego el de Finados, dos del mismo mes. Tradición nuestra que supera, con mucho, a festejos ajenos que nos han invadido. Le invito a recordar a los seres queridos invitándolos a reconocer nuestras tradiciones, porque "el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca".