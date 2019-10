El invierno se va acercando al rancho con pasos sigilosos.

Los nogales, rendida ya su cosecha generosa, empiezan a pintar sus hojas de un amarillo que no se atreve todavía a desplazar al verde. Las nubes se hacen grises, como si el cielo azul encaneciera, y el campo todo se recoge sobre sí mismo, parecido a un hombre que después de haber hecho su trabajo se dispone ya al descanso.

A mí no me preocupan los días invernales. Tenemos leña suficiente para mantener el fuego en la cocina, y en los baúles hay ropas de abrigo y cobijas de lana y lana. No nos faltarán el té de menta y yerbanís ni el recio mezcal serrano que da calor al cuerpo y luz al alma.

Descansaremos igual que el campo, lo mismo que los animales que nos dan su ayuda en la labor: el manso caballo, el resignado buey, el humilde asno. Yo no he dejado que la máquina los sustituya, y ellos me lo agradecen -estoy cierto- porque los ayudo a sentirse útiles a pesar de su edad.

Venga el invierno. Bienvenido será igual que el verano, la primavera y el otoño. Cuando llegue iré a la cocina, y de la olla que borbollea en el fogón sacaré agua y haré dos tazas de té, una para mi esposa, la otra para beberla yo. A mí también me gusta sentirme útil a pesar de mi edad.

La Secretaría de Medio Ambiente (SMA) exhortó a la población a realizar acciones tendientes a contribuir con la calidad del aire.

Óscar Flores, subsecretario de Gestión Ambiental en Coahuila, detalló que en el estado no se rebasa la media nacional en contaminación del aire con base en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.

Sin embargo, dijo que en la Región Laguna hay picos cuando se registran tolvaneras, debido a los suelos desprovistos de cubierta vegetal, además de que hay una afluencia vehicular importante.

Señalar los picos significa que no generan un problema porque luego se "caen", pero cuando un contaminante se mantiene ahí se debe accionar en conjunto con la Secretaría de Salud para tener mediciones en cuanto a enfermedades relacionadas.

Flores García exhortó a la población a realizar la verificación vehicular debido a que la cantidad de autos por persona en Coahuila es alta.

Utilizar menos los coches y más el transporte público o la bicicleta son otras de las sugerencias que ofreció el funcionario.

El funcionario estatal acudió a la inauguración de la edición 17 del Encuentro sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en La Laguna (Biodiversa) en el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), cuyo tema central es "Unidos por un aire limpio".

La filosofía de una vida sintetizada en breves oraciones, es la dosis vital para continuar por el camino que nos toca recorrer. Ésas son las ráfagas: un aliento de sabiduría.

Conforme la novel fotógrafa se foguea, la guerra (civil española) se vuelve cada vez más cruda. También en Valencia fotografía en el anfiteatro de la ciudad los cuerpos inertes de las víctimas de las bombas franquistas.

Después de afrontar incontables riesgos, Gerda Taro murió de una manera doblemente trágica: por la naturaleza del hecho en sí -aplastada por un tanque-, y porque el tanque pertenecía al bando republicano -un ataque aéreo causó que el conductor se desorientara y, manejando a ciegas, embistiera el automóvil en cuyo estribo ella viajaba.

(Gerda Taro, nombre de guerra de Gerta Pohorylle, nació el l° de agosto de 1910 en Stugart, Alemania y murió a los 27 años de edad en Brunete, España. De clara posición antifascista, se involucró en una situación que sentía como propia).

-Usted no utiliza adjetivos ni metáforas.

-Algunos adjetivos sí, pero las metáforas no funcionan. Es por eso que los críticos deben ser periodistas: tienen que darle información al lector:

(Anna Kisselgolff, crítica de danza del New York Times)

El estudio del homicidio nos da la oportunidad de conocer nuestras fallas como sociedad y como individuos pertenecientes a ella, pues la génesis de la conducta criminal se desarrolla en el seno de la propia sociedad que hemos forjado.

...conocer al delincuente desde dentro, es decir, desde su vida, sus experiencias buenas y malas y, especialmente, desde sus vivencias familiares y su propia forma de percibir a la sociedad, a sus seres cercanos y a su misma víctima.

(Homicidas, un acercamiento psicosocial a los valores de la vida. Liliana Caro García. Torreón, Coahuila).

-Siempre he pensado que si se sometiera el asunto a votación, nadie querría morir. Nadie diría: "Me quiero morir mañana". Por lo que hay que suponer que a todos les gustaría vivir para siempre".

"No extraño tanto amar a alguien, pero si extraño ser amado". Nunca lo había pensado de esa forma. Hay muchas frases muy buenas al respecto: "Existe el amor, todo lo demás es asomarse al abismo". "Una vida sin una mujer, es una vida vivida a la mitad"

(Jack Nicholson, en entrevista sobre sus pensamientos y temores ante la muerte. Cumplió 70 años, entró a los 71. Revista Premiere). Recopilación: Higinio Esparza Ramírez