Rinden homenaje al escritor José Agustín en CDMX

El retrato de José Agustín, el escritor que el pasado 19 de agosto cumplió 75 años, fue hecho por sus hijos, Andrés y José Agustín, y por sus lectores y admiradores, Héctor de Mauleón, José Luis Martínez S. y Armando González Torres, quienes la noche del jueves lo describieron como un "escritorazo", autor de un estilo innovador y revolucionario que le dio carpetazo a la literatura del boom.

Entre citas y recuerdos, fotografías, primeras ediciones, incluso originales de su obra señera: Se está haciendo tarde, José Agustín fue objeto de un homenaje por sus 75 años de vida, un reconocimiento a través de las historias íntimas, personales y emotivas, contadas por sus hijos, en las que no pudo faltar el accidente que sufrió en Puebla hace diez años y que lo tiene lejos de la vida pública en su casa de Cuautla.

José Agustín, quien escribe un blog y una obra autobiográfica que tiene como protagonista a su padre, aseguró que "hoy en día, aunque no está muerto, estando aquí no está, pues ya no escribe. Tiene varios problemas de salud", señaló el artista, quien dijo que sus libros siguen ahí tan frescos como siempre, "esperándome" y esperando a todos los lectores para sentir el magnífico estilo, innovador y revolucionario de las letras de José Agustín.

"Mi padre siempre ha sido un cometa para otros jóvenes en sus despertares. Hoy en día, en este horrendo año de 2019, mi madre y yo somos los últimos marineros que deambulamos en la cubierta de este navío fantasma del barco de José Agustín, nuestro capitán con amnesia a quien no estemos dispuestos a abandonar aunque la nave se hunda. ¿Acaso no se lo merece? Él no necesita presentación, mi padre siempre fue un gran artista, innato, de ‘La Tumba’ a la cuna, fue un viajero intrépido que se atrevió a ir más allá de las puertas de la percepción, forzó la cerradura y forzó las murallas de las malas lenguas. Fue un gran escritor, le pese a quien le pese", apuntó Tino, el menor de los tres hijos.

Luego dijo: "Mi jefe fue un gran artista y éstos son los símbolos que dan forma al laberinto de mis recuerdos. El accidente en Puebla fue el final de sus aventuras. Fue la vez que mi padre, el inventor psicodélico, cayó hacia su silencio literario, desde una altura mayor a los tres metros".

Andrés Ramírez, el mayor de sus hijos y su editor, dijo que había dos temas que estaban ahí siempre presentes en su padre: la cárcel y la muerte de su madre, su madre murió cuando él tenía 16 años. Esos dos asuntos no los comentaba", dijo Andrés quien compartió algunas de las fotos de su padre, las primeras ediciones de sus libros, varios de los cuales tenían portada de Augusto Ramírez, el hermano mayor de José Agustín, un artista al que él admiró.

También mostró el manuscrito original de "Se está haciendo tarde" que termina con tinta morada, la que siempre le gustó a usar a José Agustín, y mostró además la edición del I Ching que siempre ha estado con su padre. "Consultaba todos los días el I Ching de manera cotidiana; es una de las herramientas con las que sigue luchando; él empezó su vida de escritor por la poesía y el teatro, publicó poco teatro pero poesía nada".

Margarita Bermúdez también celebró a José Agustín a la distancia, a través de una grabación, habló de las lecturas de su esposo y de lo que él le ha enseñado de la literatura.

Durante el homenaje celebrado en el Salón Covadonga, Héctor de Mauelón aseguró que José Agustín "es un escritor que para nuestra generación fue crucial. Yo digo que era un escritor que cuando yo era niño sus libros se vendían en las farmacias y eso lo dice todo. No porque fueran una medicina, que sí lo eran, sino porque tenían un contexto popular que era rarísimo en la literatura mexicana en ese tiempo".

El colaborador de EL UNIVERSAL dijo que José Agustín es el escritor que le dio el carpetazo al boom y al exotismo de la literatura. "Es el escritor que incorpora la voz de los jóvenes en la literatura hoy en día, aunque no está muerto, estando aquí, no está, pues ya no escribe. Tiene varios problemas de salud.

Por su parte, José Luis Martínez aseguró que José Agustín es un hombre que cubre un enorme cantidad de facetas dentro de la creación. "Es, desde luego, un personaje central que retrata y refleja la vida política de este país, no sólo a través de su obra sino de vida. No hay que olvidar que fue uno de los presos de Lecumberri".

El poeta y ensayista Armando González Torres, citó, al menos cinco razones del por qué leer a José Agustín: "Una, su papel en la educación sentimental de varias generaciones; dos, su efecto, para bien o para mal, desinhibidor; tres, su representatividad histórica; 4, su humor; y, cinco, su laboratorio de escritura".

Luego, desarrolló una a una esas cuatro razones, destacó su carácter protagónico en la educación sentimental de varias generaciones que se identificaron con sus personajes, sus conflictos y sus lenguajes; "cuando comencé a leer a José Agustín era una especie de autoafirmación de subversión; sus personajes, su voz narrativa antes que representar ejemplos, representaban complejidades; sus personajes, su voz narrativa, su inconformismo fueron fundamentales en mi despertar sexual, intelectual, en mis experiencias vitales", señaló.

González Torres celebró ante todo, su laboratorio del lenguaje, "pienso en su manejo de la trama es la que es mi novela preferida: Se está haciendo tarde, José Agustín mantiene la tensión dramática en un texto en el que prácticamente no pasa nada. José Agustín no reproduce el habla coloquial, lo que hace en Se está haciendo tarde es que inventa un nuevo lenguaje en torno a la celebración, la intoxicación, el éxtasis y el abismo, que no tiene paralelo en Iberoamérica".