Malbéne ha dicho repetidas veces que es un teólogo que sospecha de la teología. Su más reciente artículo, aparecido en la revista Lumen, dará mucho qué decir a sus colegas. En él escribe lo siguiente:

". Me gustan las cruces en las que Cristo está: la que pintó Velázquez, con un Cristo sereno por la divina certeza de la resurrección; la de Grünewald, con un Jesús retorcido por la humana angustia del sufrimiento y el dolor. Pero me gustan más las cruces donde Jesús no está. Su ausencia del madero nos demuestra su triunfo- y el de todos los hombres- sobre la muerte, la victoria de la fe sobre la nada. Si Cristo ya no está en la cruz eso nos da la esperanza de que alguna vez nosotros ya no estaremos en la cruz en que ahora estamos, que puede ser de enfermedad, de pesadumbre, de tristeza o soledad. Alegrémonos ante una cruz sin Cristo: si él ya no está en la cruz es porque ahora está con nosotros.".

Eso dice Malbéne. Sus palabras parecen sonar a iconoclastia, pero aquél que las lea con cuidado sabrá que no podrían ser más ortodoxas.