COMENTARIOS A LAS NOTICIAS REGIONALES PUBLICADAS POR EL SIGLO DE TORREÓN EN LA SEMANA QUE TERMINA.

Padres de familia toman Secundaria Técnica 92; exigen a reinstalación del director.

Momentos antes de las 7 de la mañana de este lunes, padres de familia de la escuela Secundaria Técnica 92 "José Guadalupe Posada", tomaron las instalaciones exigiendo la reinstalación de su director Ramón Barlderrama, a quien a inicios del presente ciclo escolar le fue impedido tomar su cargo por parte de los profesores de esta institución.

¡Vaya!: "una de cal por las que van de arena". El testimonio y acción de los padres de familia son contundentes

Ellos son una buena alternativa para acabar con el abuso sindical en la educación.

El director del citado nosocomio, Roque Márquez, explicó que en este centro se realizan alrededor de 15 cirugías diarias, pero que pese a esta problemática, que ya tiene una semana, no se han cancelado.

Los hospitales que han brindado ayuda al ISSSTE son el Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón y el ISSSTE de Gómez Palacio.

¿Quién dice que no hay milagros? Es evidente que la 4T lo está logrando al poner, obligadas, en coordinación a las instituciones de salud y a los médicos haciendo sacrificios diariamente. Ellos, sin dudarlo, siguen luchando por la salud de sus pacientes.

Habría que decir que "con esos amigos - los de la 4T - para que queremos enemigos".

Van por la atención de 200 niños que padezcan espina bífida en La Laguna. El club Rotario Torreón Empresarial trabaja de la mano con la Asociación Pro-Infancia Neurogénica (APIN), A.C. para recaudar recursos y dar atención y rehabilitación médica integral y oportuna a niños con este padecimiento y sus secuelas.

Buen trabajo de los rotarios empresariales; ellos, en apoyo a su comunidad, se esfuerzan en atender problemas sociales.

Esos son los grupos no gratos para la 4T, que olvidan aquello de "agua que no has de beber, déjala correr".

Unas cuatro quejas diarias en promedio se reciben en las oficinas de la Subdirección de Transporte del Estado en La Laguna de Durango por malos tratos y servicio deficiente de los choferes de las unidades del servicio público.

"Nada nuevo bajo el sol" y en el resto de La Laguna igual o peor.

De acuerdo al Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2017 dado a conocer por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, en Coahuila los cinco municipios con el mayor número de defunciones según tipo de usuarios en 2016 son: Torreón, Saltillo, Sabinas, Matamoros y Piedras Negras.

Por todos es conocida nuestra falta de pericia y hasta negligencia y agresividad para manejar un vehículo; igual para transitar y cruzar vías automovilísticas.

Ojalá que aprendamos del llamado de atención, porque pueden decir de nosotros que "las razones no entran en cabeza hueca".

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su documeno Disponibiidad de Acuíferos publicado en 2015, mientras que la recarga del acuífero principal de la Laguna es de 518.9 millones de metro cúbicos al año, la extracción es de más del doble de esa cantidad.

Evitar fugas en tuberías caseras, no desperdiciarla en regaderas, evitar el desperdicio en patios y jardines y otras más, son recomendaciones que debemos atender porque "más vale prevenir que remediar".

Como cada septiembre, los rotarios se esfuerzan en ofrecernos una feria digna, que merece visitarse.

Asista con familiares y seres queridos y diviértase recordando el refrán: "ahora es cuando chile verde hay que darle sabor al caldo".