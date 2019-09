LOA A LOS VIEJOS

Viejos añorantes y achacosos son hoy, ayer, fueron jóvenes laboriosos y divertidos, bailaban mambo, cha chá, danzón y los ritmos afrocubanos que demandaban excelente condición física; gozaban con la Princesa Lea, Wanda Siux y Lyn May y soñaban con Greta Garbo, Sofía Loren, Briggite Bardot y Llilia Prado. Respetaban a sus abuelos y en consecuencia a todos los viejos del mundo, pedían permiso a sus mayores y no existían los "ni nis" ni los celulares distractores, sólo la radio que los congregaba cuando peleaba El Ratón Macías contra el francés Alfonse Halimi.

En su añorada juventud los viejos se movieron con iguales inquietudes, ambiciones y espíritu aventurero; viajeros y mujeriegos, se desvelaban en los antros nocturnos y no le temían a nadie; peleaban en la calle a mano limpia y fumaban tabaco a escondidas de sus padres o de la policía los adictos a la mariguana: muy pocos sabían de estos últimos porque no eran tantos ni tan abiertos.

Se enredaban en noviazgos guardando las distancias debidas a menos que los arrebatos pasionales los empujaran por otras vías y aún así llegaban al matrimonio. Eran reverentes con las damas y cada mes de agosto abrazaban con alegría a sus abuelos. El viejo es feliz cuando los nietos buscan su sombra. En el circo se divierte más que ellos admirando a las trapecistas o rugiendo como león y les toman la foto; una de sus mayores satisfacciones es reunir los domingos a toda la familia para saborear menudo y tacos de barbacoa.

(A los y las colegas: escogí algunos proverbios para reflexionar y alegrarnos el día)

Los adultos mayores no están solos pero la realidad y los refranes -moralejas de la existencia-, dicen lo contrario: Hay, por ejemplo, un proverbio sueco que dice: "los jóvenes van en grupo, los adultos por pareja y los viejos van solos" y esa soledad es precisamente la que se acentúa cuando los integrantes activos de esta sociedad egoísta tratan mal a los mayores de edad que también forman parte suya y ahora los aparta a un lado. Pero no todo es desventura senil: con la credencial del Insen se obtienen descuentos en el pago del impuesto predial y en el costo de las placas de circulación; pagamos la mitad del boleto en los viajes en autobús, en avión y cruceros, aparte de disfrutar de rebajas en las grandes tiendas y en los partidos de beisbol de la Liga Mayor de la Laguna y del Unión Laguna, menos en las funerarias, donde no hay rebajas ni siquiera de fin de semana.

Alrededor de los mayores de edad han surgido máximas de los grandes pensadores de la historia que lo mismo levantan el ánimo o lo apachurran: "Los años arrugan la piel pero renunciar al entusiasmo arruga el alma", previene Albert Schfeitser y enseguida puntualiza y saca de onda: "Con 20 años todos tienen el rostro que Dios les ha dado, con cuarenta el rostro que les ha dado la vida y con sesenta el que se merecen". (Uff, esto ya duele).

Hay dichos de tono humorístico: "La edad también tiene sus ventajas muy saludables, se derrama mucho del alcohol del que antes no quedaba ni gota", señala Gidi y John Knitex por su lado, es realista: "Se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro". Santiago Ramón y Cajal remata -y feo-: "lo más triste de la vejez es carecer de mañana".

Y para las mujeres con las arrugas de la senilidad encima, los refraneros de la historia les asignan un destino que es más bien un elogio a su vanidad: "Cásate con un arqueólogo; cuanto más vieja te hagas más encantadora te encontrará". Charlie Chaplin, Da Vinci, Galileo Galilei, Isaac Newton, Franklin Roosevelt y Alberto Einstein, entre otros, tenían una edad promedio de 80 años de edad cuando alcanzaron la cúspide como grandes científicos y forjadores de la historia. Sophia Loren, a sus 80 años todavía sacude el alma de sus sempiternos admiradores y nos pone a los viejos a soñar.… (Fuentes: Internet y Tercera Edad, Edad maravillosa de JMGC)