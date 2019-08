FOMEC, por una Laguna próspera

MÉXICO EN EL ÍNDICE GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO

Para alcanzar metas de desarrollo sostenible en México, o cualquier otro lugar del mundo, es indispensable contar con diagnósticos que aporten información sobre el estado de la materia en la que se desea intervenir. El éxito o fracaso de la implementación de un proyecto se sienta en gran medida en las bases metodológicas que se empleen para conocer la realidad del problema; así mismo las políticas públicas o programas privados de incidencia social.

Es difícil (imposible, me atrevo a decir) encontrar un eje de desarrollo actualmente que no sostenga una estrecha relación con los demás. Es decir, que la dimensión social de cualquier comunidad o entidad se relaciona con la económica al igual que ambas se encuentran con la ambiental, cultural, etc. De tal modo que, para analizar cualquier problemática, grande o pequeña, también es importante involucrar variables que parecieran formar parte de otro ámbito de estudio, pero que en realidad lo son de un campo integral.

Así se construye periódicamente el GEI (Global Entrepreneurship Index), o Índice Global de Emprendimiento. El Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Global (GEDI) es reconocido a nivel mundial por investigadores e instituciones de análisis económico y financiero, gracias a la consolidación de una metodología que permite estudiar las relaciones entre emprendimiento, desarrollo económico y prosperidad. Su investigación tiene como objetivo medir la calidad y la dinámica de los ecosistemas para el emprendimiento a nivel nacional y regional.1

El GEI analiza catorce componentes que suponen importantes para la salud de un ecosistema de emprendimiento. La premisa que genera el análisis dice que los emprendedores contribuyen a mejorar la economía generando empleos, desarrollando nuevas soluciones a problemas, creando tecnologías que mejoran la eficiencia e intercambiando ideas globalmente. De tal forma que la relación entre el emprendimiento y el desarrollo no sólo abarca la dimensión personal del desarrollo económico, sino las condiciones globales para el surgimiento de nuevas empresas. Para el GEDI, una empresa nueva tiene la capacidad de transformar la realidad de individuos y gobiernos a escalas locales y globales, en tanto que ésta sea capaz también de generar soluciones eficaces ante retos ambientales y sociales para mejorar la calidad de vida.

Algunas de las preguntas que se plantea el estudio para evaluar al ecosistema en que se implanta un nuevo negocio son: ¿La población percibe que existen oportunidades para el emprendimiento?, ¿cuenta con habilidades para emprender y disponibilidad de educación superior de calidad?, ¿los individuos son capaces de asumir el riesgo de iniciar un negocio?, ¿existe soporte cultural para el emprendimiento en el país, o factores como la corrupción inhiben la decisión de iniciar un negocio propio?, ¿existe un sector tecnológico fuerte y las empresas son capaces de absorber la tecnología en sus procesos?, ¿los emprendedores están innovando en productos o servicios?, ¿los emprendedores se conocen entre sí, conocen la distribución geográfica de sus pares y son capaces de aprovechar sus redes de negocios?, ¿los emprendedores desean entrar en el mercado global y su economía local es suficientemente compleja para que puedan lograrlo? Y ¿existe capital disponible para inversiones de individuos o instituciones?

El resultado del Índice 2018 coloca a México en el lugar 75 de 137 países evaluados, con un índice general de 26%. Los países vecinos del norte y principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, encabezan la tabla en el primer y tercer lugar respectivamente. Entre los países de América Latina mejor posicionados se encuentran Chile (lugar 19), Puerto Rico (41) y Colombia (47).

México se encuentra agrupado para su estudio en la zona de Norteamérica. Mientras que EEUU y Canadá contribuyen a la evaluación de la zona con altos promedios para casi todas las variables, México sobresale en la capacidad de sus emprendedores para establecer y aprovechar redes de negocios (networking).

Los países líderes en Europa son Suiza, Reino Unido y Dinamarca. Las fortalezas en esa región son sus habilidades para iniciar proyectos, absorción de tecnología y capacidad para internacionalizar sus negocios.

El GEI es un instrumento de medición rico en información cualitativa. El documento completo está disponible de manera gratuita en línea, así como las bases de datos empleadas para el análisis. Tiene la propiedad de analizar no sólo sus variables, sino de cruzar sus resultados con otras mediciones globales de índole económica y social. En esas páginas podemos encontrar correlaciones entre la salud de los ecosistemas para emprendimiento y la productividad de las naciones, innovación y crecimiento económico.

Consideremos entonces que no basta conocer esta información, sino que requerimos tener la capacidad para interpretarla y convertirla en proyectos, políticas públicas y planes regionales o locales de desarrollo al largo plazo teniendo como objetivo principal el bienestar de las comunidades, el aprovechamiento sustentable de los recursos humanos y naturales, y la prosperidad que contribuya a cerrar las brechas de desigualdad.