AMVEB LAGUNA

ERRORES "VICIOS" EN LA PRÁCTICA DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BOVINOS

La técnica de la inseminación artificial en bovinos comenzó en México hace varias décadas. Considerada como la biotecnología que más ha impactado en el mejoramiento genético de las vacas, existen zonas ganaderas en México que aún no se utiliza al nivel que se debería para sacarle provecho a todas las ventajas que tiene tan beneficiosa técnica, como lo es; el mejoramiento genético, el control de enfermedades, control de las gestaciones y de los partos, evitar costos y riesgos innecesarios con la compra y manutención de un semental, adquisición de genética de diversos sementales, entre otras ventajas.

Es común que en la ganadería intensiva como la que se desarrolla en "La Comarca Lagunera Capital Nacional de la Leche", el uso de la inseminación artificial sea algo rutinario y se haya cambiado la imagen del toro fuerte y conquistador de vacas por un frio termo de almacenamiento de nitrógeno donde se almacenan dosis de semen congeladas de diferentes sementales. Esto ha requerido que la reproducción normal de las vacas se convierta en reproducción asistida por personal capacitado para esta labor, cabe mencionar que anteriormente esta actividad estaba designada casi siempre solo al Médico Veterinario Zootecnista, sin embargo, la industrialización de la actividad y los grandes hatos han hecho necesario que esta actividad la hagan personal que no necesariamente tiene una carrera profesional, sin embargo, este personal ha adquirido una capacitación técnica por un MVZ que les permite realizar esta labor con eficacia y con excelentes resultados, permitiendo al médico veterinario dedicar su tiempo en el establo a actividades igual de importantes pero más variadas como lo es el diagnóstico de gestación, revisión de la salud general de las vacas, análisis de datos, búsqueda y propuesta de soluciones, reuniones y capacitación del personal etc. actividades relacionadas con lo que hoy día se conoce como "Medicina de la Producción".

Uno de los problemas que se tienen en la práctica rutinaria de la inseminación artificial es que algunas personas que realizan esta actividad por diferentes razones no han sido debidamente capacitadas por profesionales lo que ha llevado a que se comentan errores e y con ello algunas veces malos resultados que han colaborado en la baja eficiencia reproductiva. Los errores desafortunadamente si no se corrigen a tiempo se propagan y a veces por simple ignorancia se repiten al grado de hacerse un vicio y no se toma en cuenta la gravedad de las consecuencias en los parámetros de fertilidad de los hatos que influyen directamente en la eficiencia y rentabilidad de las lecherías.

En mi práctica veterinaria he tenido la oportunidad de colaborar en la capacitación de varios equipos de inseminadores en diferentes establos y nos hemos podido percatar que los errores que se comenten son algunos comunes así también variados, desde el que descongela mal la pajilla de semen, hasta el que deposita el semen en lugar equivocado pasando por los descuidos en la higiene y protección del material genético que se está manejando y el cuidado del termo criogénico no es tampoco la excepción. En la gran mayoría de los casos estas fallas se dan no porque el personal sea mal intencionado y quiera echar a perder un proceso de todo un equipo, sino que simplemente no se le ha dicho al personal cual es la correcta manera de realizar todo el proceso de inseminación que incluye, la detección de la vaca que está en momento óptimo para ser inseminada, la descongelación en agua limpia a cierta temperatura y durante cierto tiempo, la colocación correcta del mismo en el tracto reproductor de la vaca. Es por esto que en AMVEB LAGUNA nos preocupamos porque el personal que trabaja en los establos y se dedica a esta actividad este capacitada al 100 % ya que la eficiencia reproductiva independientemente que depende de muchos factores, los errores mencionados pueden incidir en disminuir los resultados de las preñeces que son de suma importancia en el hato para garantizar la producción de leche y la producción de las becerras de reemplazo que son el futuro de la empresa lechera. La recomendación puntual es que todo personal que vaya a realizar la actividad de inseminación artificial u otra actividad específica en el establo tenga capacitación continua por MVZ especialistas en el área y con ello garantizar el éxito esperado de esta biotecnología.

El autor es miembro de la Asociación de Especialistas en bovinos de la Comarca Lagunera, profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y asesor privado en el área de reproducción animal.

